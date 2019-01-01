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الزمالك يدرس معاقبة جنش بعد حديثه عن مستحقاته

03:12 م | الجمعة 04 أكتوبر 2019
كتب: محمود فؤاد
الزمالك يدرس معاقبة جنش بعد حديثه عن مستحقاته

جنش حارس مرمى الزمالك

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يسود اتجاه قوي داخل مجلس إدارة الزمالك، لتوقيع عقوبة على محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، بعد حديث الحارس حول مستحقاته لدى النادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنسجرام".

وكشف مصدر داخل النادي لـ"الوطن سبورت"، أن رئيس الزمالك يدرس توقيع عقوبة على الحارس، على خلفية كشفه "أنه لم يحصل على مقدم تعاقده من النادي"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصيب جنش بقطع في وتر إكيليس في أثناء تدريباته بمعسكر متخب مصر المشارك في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضي. 

جنش يؤكد تحمل اتحاد الكرة لتكاليف علاجه

وكان جنش كتب عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام": "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على تحمل كافة تكاليف علاجي حتى الأن وأشكر جمهور نادي الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتي في تخطي الأزمة والعودة سريعا إلى الملعب، فدمتم لي خير أخوة".

واستطرد جنش: "أؤكد أني لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادي الزمالك حتى الأن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتي؟ أو بسبب شيء أخر".

ويتولى محمد عواد حراسة عرين الزمالك خلال تلك الفترة ويتواجد على مقاعد البدلاء الثنائي محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

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