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بالفيديو.. الأهلي يتقدم على أسوان بهدف أجايي

03:12 م | السبت 05 أكتوبر 2019
كتب: شادي ممدوح
بالفيديو.. الأهلي يتقدم على أسوان بهدف أجايي

أجايي مهاجم الأهلي

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أحرز أجايي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي هدف التقدم لفريقه بشباك أسوان، بالدقيقة السابعة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا بملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى للدوري على حساب سموحة بهدف دون رد، في حين حقق انتصارا كبيرا بالجولة الثانية على حساب الإنتاج الحربي برباعية نظيفة.

    

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

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