بالفيديو| رمضان صبحي يضيف الهدف الخامس للأهلي بشباك أسوان

أحرز رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الهدف الخامس بشباك أسوان، بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا بملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح نتيجة اللقاء تقدم الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف، بعد أن تقدم أجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة للمارد الأحمر.

وجاء الهدف من خلال مجهود فردي لرمضان صبحي، بعد أو راوغ لاعب أسوان وسدد بشباك مسعد عوض حارس أسوان.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى للدوري على حساب سموحة بهدف دون رد، في حين حقق انتصارا كبيرا بالجولة الثانية على حساب الإنتاج الحربي برباعية نظيفة.

ويخوض الأهلي لقاء أسوان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.