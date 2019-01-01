عاجل.. بالفيديو.. خروج محمد صلاح للإصابة أمام ليستر سيتي

خرج محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال مواجهة فريقه أمام ليستر سيتي التي تقام حاليا، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام.

وانتهت المباراة بنتيجة تقدم فريق ليفربول بنتيجة هدفين لهدف لصالح ليفربول، مواصلا تصدره لجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب بريميرليج برصيد 21 نقطة، بينما قدم ليستر سيتي انطلاقة مميزة، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 14 نقطة.

وشهدت الدقائق الأولى استحواذّا من جانب ليفربول على الكرة، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى ليستر، وفي الدقيقة 41 أرسل ميلنر تمريرة طولية استقبلها ساديو ماني بشكل مميز، وانفرد بشمايكل ليسدد الكرة أرضية على يساره معلنًا عن تقدم ليفربول.

وبهذا الانتصار تواصل كتيبة الألمانى يورجن كلوب صدارة ترتيب جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعد تحقيق الانتصار فى الجولات الثماني الأولى على حساب نوريتش سيتى وساوثهامبتون وأرسنال وبيرنلى ونيوكاسل وتشيلسى وشيفيلد وأخيرا ليستر سيتي.

بينما استمر فريق ليستر سيتى في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.