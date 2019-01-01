عاجل.. اندلاع حريق في نادي وادي دجلة فرع مساكن شيراتون

سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق

نشب حريق في نادي وادي دجلة فرع مساكن شيراتون، حيث تصاعدت الأدخنة، وحدثت حالة من الخوف بين الأعضاء.

وتلقت أجهزة الأمن، بلاغا، يفيد بنشوب حريق في نادي وادي دجلة فرع مساكن شيراتون بمصر الجديدة.

وأخطرت قوات الحماية المدنية، فجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، وتجري محاولة إخماد النيران.

وقال مصدر أمني، إن الحريق محدود، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وحرر محضر بالواقعة، على أن يتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق.