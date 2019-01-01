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عاجل.. رئيس الزمالك يعلن إنتهاء أزمة جنش: اعتذر لي وسيتواجد غدًا في النادي

02:35 ص | الأحد 06 أكتوبر 2019
كتب: محمد محجوب
عاجل.. رئيس الزمالك يعلن إنتهاء أزمة جنش: اعتذر لي وسيتواجد غدًا في النادي

جنش

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أعلن رئيس نادي الزمالك، عن إنتهاء أزمة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الأول بالنادي، والتي نشبت أول أمس الجمعة، على هامش تجديد عقده، والتي تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال رئيس الأبيض، في مداخلة لبرنامج "الزمالك اليوم" في الساعات الأولى من صباح الأحد: "جنش قام بالاتصال بي، واعتذر عن ما بدر منه، وكيله أعماله أحمد يحيى تواصل معي وتم إنهاء الأزمة وكان يريد الجلوس معي اليوم (السبت) ولكن تم التأجيل لغدا (الأحد) في الرابعة عصرا بمقر النادي".

وتابع: "جنش قائد الفريق وكل ما يريده هو تجديد عقده، ولا نريد خلق الأزمات".

وكان حارس الفارس الأبيض، متواجد في ألمانيا، من أجل تلقي العلاج وخوض فترة علاج طبيعي، بعد الإصابة بقطع في وتر أكيلس التي لحقت به على هامش معسكر منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

يُذكر أن الفريق الأول بنادي الزمالك، يستعد اليوم الأحد، لمواجهة نظيره إف سي مصر، في الثامنة مساءا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

القصة الكاملة لأزمة جنش مع الزمالك 

بدأت الأزمة عندما نشر حارس الزمالك صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، شكر خلالها اتحاد الكرة على تكفلهم تكاليف علاجه من الإصابة.

ولم يكتفي جنش بشكر اتحاد الكرة، وأبدى تعجبه من تجاهل إدارة الزمالك وعدم حصوله على مستحقاته المالية وتحديدا مقدم عقده للموسم الجديد، وكتب: "أؤكد أنني لم أحصل على مقدم تعاقدي للموسم الجديد من نادي الزمالك حتى الآن، لا أعرف السبب، هل لأنني مصاب؟ أو بسبب شيء آخر؟".

أمير مرتضى يرد على جنش

وفوجىء الجميع برد أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة عندما رد على جنش، عبر نفس المنشور قائلا: "أحب أرد عليك أمام الناس لأن من حقهم، وحقك أن تعرفوا، وسبق وأوضحت لك حين جئت إلى منزلي، ورغم أن نظام الفريق يمنع الحديث في الإعلام، لكني سأرد عليك، لا، السبب ليس إصابتك طبعا يا كابتن. يمكنك سؤال كل زملائك هل حصلوا على مقدمات عقودهم أم لا؟، جميع اللاعبين باستثناء اثنين فقط هما من حصلا على مقدم عقودهم، وكان ذلك لظروف طارئة يمران بهما".

وتابع أمير مرتضى: "مثلا فرجاني ساسي وخالد بوطيب وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي (الونش) ومحمد حسن وزيزو وعمر السعيد وعبد الله جمعة وأوباما، جميعهم لم يحصلوا على مقدم الموسم الجديد، أما بالنسبة للاعبين الجدد (الصفقات)، فالطبيعي أن يحصلوا على المقدم مع التوقيع، ومع ذلك منهم من لم يحصلوا عليها أيضا ووافقوا على تأجيلها، لا، السبب ليس إصابتك طبعا يا كابتن، يمكنك سؤال كل زملائك هل حصلوا على مقدمات عقودهم أم لا؟".

وواصل: "الشركة الراعية متأخرة في دفع مستحقات كل الأندية، حتى أن مصر للمقاصة كان سيمتنع عن بث اللقاء بسبب مستحقاتهم، وبإمكانك سؤال زملائك أيضا في الأندية الأخرى باستثناء بيراميدز، لأن عقود الرعاية والبث تمثل 90% من موارد النادي، كان بإمكاننا بيع طارق حامد أو محمود علاء أو فرجاني ساسي من أجل توفير المال، ووقتها لم نكن لنعاني أزمة سيولة، لكن ذلك سيكون ضد مصلحة الفريق. كان يمكن أيضا ألا نضم محمد عواد ومحمد أبو جبل، وأوناجم، وبنشرقي بهذه المبالغ، ونضم صفقات بمقابل أقل لنوفر المال، بالإضافة لمديونيات فاقت 5 مليون دولار على الزمالك تم سدادهم هذا العام، ومشاكل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقوبتها خصم نقاط ووقف شراء وبيع لاعبين لمدة 3 مواسم في حالة عدم السداد، وآخرها كان منذ يومين، بشكل عام أنت ضمن قادة الفريق. والمفترض أن تتحمل الظروف مثل زملائك. ما المشكلة في تأخر الأموال لعدة أيام؟ في الموسم الماضي كنا نصرف 4 أو 5 أضعاف المكافآت المحددة أحيانا، أتمنى لك الشفاء".

ليقوم جنش بالرد عليه قائلا: "أنا أيضا سأرد على حضرتك. أنا أيضا أمر بظروف سيئة وسبق وتحدثت إليك كثيرا، ووكيلي تحدث معك كذلك. جئت إلى النادي وانتظرتك ست ساعات للحصول على 200 ألف جنيه، وفي النهاية أنت تحدثت إلى وكيلي وطلبت منه أن يمنحني 150 ألف جنيه من ماله الخاص، مع العلم بأن عقدي ليس كبيرا مقارنة بالأسماء التي ذكرتها أنت. ثم هل يوجد من تجمل النادي مثلي؟ أليس هذا كلامك أنت؟".

عرض جنش للبيع 

وبعد الحرب الكلامية، خرج رئيس نادي الزمالك، بتصريحات صحفية يؤكد خلالها أنه اتخذ قرار نهائي بعرض جنش للبيع، واتهمه بأنه يفتعل الأزمات داخل النادي حتى يتمكن من الانضمام إلى النادي الأهلي بصحبة محمود كهربا، خاصة وأن الأخير كان قد زاره في ألمانيا أثناء تلقيه للعلاج.

 

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