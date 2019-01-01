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ثورة لاعبين تمهد لتغيير في الجهاز الفني للزمالك.. وضحية واحدة

02:04 م | الأحد 06 أكتوبر 2019
كتب: محمود فؤاد
ثورة لاعبين تمهد لتغيير في الجهاز الفني للزمالك.. وضحية واحدة

أيمن عبد العزيز وميتشو المدير الفني للزمالك

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قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن فريق كرة القدم بالنادي سيشهد تغييرا على مستوى الجهاز الفني للزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتعاقد مع مدرب عام قوي يملك خبرات كبيرة.

وكشف المصدر لـ"الوطن سبورت"، أن بعض المقربين من رئيس النادي طالبوه برحيل أيمن عبد العزيز، وضم مدرب عام بدلا منه يملك شخصية قوية وخبرات كثيرة، يكون معاونا للصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، وهو ما لاقى قبولا لديه.

وكان أكثر من لاعب داخل الفريق، مؤخرا قد اشتكوا من طريقة تعامل أيمن عبد العزيز المدرب العام معهم، وتعامله بطريقة غريبة عكس ما كان يحدث من قبل، وانتقدوه خلال جلسة جمعتهم على هامش إحدى التدريبات، وفق مصدر خاص.

الزمالك يستعد لمواجهة نادي مصر

ويلتقى فريق الكرة بنادي الزمالك، فى الثامنة من مساء اليوم على ملعب السلام مع نظيره نادي مصر، في الجولة الثالثة بالدوري الممتاز.

ويسعى الأبيض في مباراة اليوم، لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي، بعد فوزين في الجولة الأولى على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، وأخر صعب على نادي مصر للمقاصة بهدف نظيف.

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب الفريق الصربي، ميتشو في المباراة على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى محمد عواد، وفي الدفاع حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة، بينما يدعم الوسط أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي، وفي الهجوم مصطفى محمد وخالد بوطيب.

 

 

 

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