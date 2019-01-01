عاجل.. تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر في الدوري

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة إف سي مصر في الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز، على ملعب السلام، وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد عواد في حراسة المرمى.

محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة- حمدي النقاز فى خط الدفاع.

أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم- كريم بامبو في خط الوسط.

عمر السعيد فى خط الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل – خالد بو طيب – اسلام جابر – امام عاشور – محمد عبد الشافي – حازم امام – مصطفي محمد.

تعرف على تعديلات تشكيل الزمالك في مواجهة نادي مصر

وتعتبر التعديلات التي جاءت على تشكيل الزمالك بمشاركة كريم بامبو وأشرف بن شرقي بدلًا من إمام عاشور ومحمود عبدالرازق شيكابالا، فيما يشارك عمر السعيد بدلًا من مصطفى محمد في قلب الهجوم، فيما يشارك يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو بدلًا من فرجاني ساسي وطارق حامد.

فيما قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد الثنائي محمد صبحي واحمد عيد من مواجهة الفريق امام اف سي مصر.

وجاء تشكيل نادي مصر على النحو التالي :

وليد توفيق ، وأحمد اوكا، وأحمد عبدالموجود، وعلاء عطا، ومصطفى كالوشا، محمود توبة، وهشام عيد، ومصطفى سلطان، وإسلام صلاح، وعمر حبشي ، وأحمد الصعيدي.

وجاء على دكة الاحتياط، سعيد محمود، واحمد الشيخ، ومؤمن ابراهيم، ومحمود شبانة، رضا الويش، محمد جمال، وطه ابراهيم.