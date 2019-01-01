اتحاد الكرة يوضح في بيان رسمي أسباب تعديلات جدول الدوري

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا من أجل توضيح أسباب التعديلات الأخيرة التي طرأت على جدول مسابقة الدوري.

وقال اتحاد الكرة في بيانه: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه بالمواعيد الموضوعه من قبله لمباريات مسابقة الدوري الممتاز وضرورة أن يكون للمسابقة الأولى في مصر مواعيد منضبطة ومعروف وقت انطلاقها وختامها".

وتابع: "قد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعدا لانطلاق الدوري في 21 سبتمبر الماضي في حين تم الإشارة إلى شهر مايو المقبل لختام المسابقة لحين تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد نهائي البطولات الأفريقية حتى يتسنى تحديد موعد نهاية الدوري بكل دقة".

وأضاف: "يود الاتحاد المصري الإشارة إلى أن أي تعديلات جرت على الملاعب المحددة في الجدول جاءت بطلب من الجهات الأمنية، كما يجدر الإشارة إلى ما ورد في لائحة المسابقة من أن تحديد الملاعب مسئولية الأندية مسئولية كاملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، دون تدخل اتحاد كرة القدم في ذلك".

وأتم: "يأتي هذا التوضيح المهم من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكيد على ضرورة تضافر جهود عناصر اللعبة كافة من أجل الخروج بمسابقة الدوري بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية ومكانتها الكبيرة".

اتحاد الكرة يستقر على توقف الدوري بسبب المنتخب الأوليمبي

يُجهز حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقة بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدولا للأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر، من أجل البدء فيها خلال فترة التوقف الخاصة بالمنتخب الأوليمبي.

ويناقش مجلس الجبلاية، إيقاف مسابقة الدوري بداية من 28 أكتوبر الجاري، وهو الموعد الذي يدخل فيه الفراعنة الصغار معسكرًا استعدادًا لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، في الفترة من 8 إلى 22 من شهر نوفمبر المقبل، وفقًا لما تم تحديد من قبل الاتحاد الأفريقي.