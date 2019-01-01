بالفيديو.. شوط أول مُثير.. نادي مصر يسجل لأول مرة ويتعادل أمام الزمالك

إنتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ونادي مصر بتعادل الفريقين 1-1، في المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز على ملعب السلام.

الخطورة الأولى في المباراة كانت في الدقيقة الثامنة بعد مرور رائع من اوناجم ليلعب عرضية خطيرة ولكن مرت من أمام الجميع وأخرجها دفاعات اف سي مصر للركنية ، ليلعبها أوباما، لتصل الكرة للونش وكاد ان يسجل اولى الاهداف ولكن لم يتعامل مع الكرة جيدًا.

الدقيقة التاسعة شهدت خطورة من لاعب نادي مصر أحمد الصعيدي ولكن لعب الكرة ضعيفة على مرمى محمد عواد واصطدمت الكرة في دفاعات الزمالك.

الدقيقة 15 شهدت أولى أهداف المباراة عن طريق الدولي المغربي أشرف بن شرقي، وجاء بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق يوسف أوباما لأشرف بنشرقي المنطلق داخل منطقة جزاء نادي مصر خلف مدافعي الفريق والذي تمكن من السيطرة على الكرة بشكل جيد ثم سددها بطريقة جيدة من أسفل جسد الحارس وليد توفيق إلى داخل الشباك.

وحرص بن شرقي على الاحتفال بهدفه في مرمى نادي مصر برفع قميص محمود عبدالعزيز الذي تعرض للاصابة بقطع في الرباط الصليبي

الدقيقة 21 شهدت عرضية خطيرة من حمدي النقاز داخل منطق ةجزاء نادي مصر، لتصل ليوسف أوباما والذي أخرجها بطريقة غريبة برأسيه.

الدقيقة 23 شهدت تصويبة صاروخية من هشام عبدالحميد ولكن تألق محمد عواد مع الكرة وأخرجها للركنية، والذي لعبها محمد جمال ، لتصل لأحمد عبدالموجود الذي لم يستغل الكرة وأحرجها بطريقة غريبة.

الدقيقة 31 شهدت خطورة من الزمالك بعد عرضية خطيرة من عبدالله جمعة لتترد الكرة من دفاعات نادي مصر، لتصل الكرة لاوباما الذي لعبها بطريقة رائعةى لأوناجم ونجح في الوضول للكرة ليحصل على ركلة ركنية .

الدقيقة 34 شهدت أولى بطاقات الصفراء لصالح مصطفى كالوشا الظهير الأيسر لنادي مصر بعد عركلة أوناجم في الناحية اليمنى.

الدقيقة 35 شهدت أولى تغييرات عبدالناصر محمد مدرب نادي مصر، بخروج أحمد الصعيدي ونزول محمد جمال في تغيير

الدقيقة 36 شهدت خطورة من نادي مصر وعرضية خطيرة من محمد جمال من الناحية اليسرى ومرت من أمام جميع اللاعبين.

الدقيقة 39 شهدت تمريرة رائعة من اوباما لمحمد أوناجم داخل منطقة جزاء نادي مصر، ولكن لم يستطع التعامل مع الكرة جيدًا ويلعبها بضعف نحو حارس مرمى نادي مصر.

نادي مصر يهدر أخطر فرص الشوط الأول

الدقيقة 40 شهدت أخطر فرص المباراة بعدما وصلت الكرة إلى مصطفى شلطاتن لينفرد بمحمد عواد ولكنه لعب الكرة أعلى عارضة الزمالك.

الدقيقة 44 شهدت تلقي محمد عبدالسلام البطاقة الصفراء الأولى للزمالك بعد تدخل عنيف مع لاعب نادي مصر.

الدقيقة 47 شهدت تسجيل نادي مصر أولى أهدافه في الدوري الممتاز عن طريق عمر حبشي، ليتعادل لنادي مصر أمام الأبيض.