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عاجل.. بالفيديو.. الزمالك يفقد أول نقطتين في الدوري بالتعادل أمام نادي مصر

09:58 م | الأحد 06 أكتوبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل.. بالفيديو.. الزمالك يفقد أول نقطتين في الدوري بالتعادل أمام نادي مصر

الزمالك ونادي مصر

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تعادل فريق الزمالك أمام نادي مصر إيجابيًا 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة على ملعب السلام، في مباراة كانت مُثيرة بين الفريقين.

الخطورة الأولى في المباراة كانت في الدقيقة الثامنة بعد مرور رائع من اوناجم ليلعب عرضية خطيرة ولكن مرت من أمام الجميع.

الدقيقة التاسعة شهدت خطورة من لاعب نادي مصر أحمد الصعيدي ولكن لعب الكرة ضعيفة على مرمى محمد عواد واصطدمت الكرة في دفاعات الزمالك.

الدقيقة 15 شهدت أولى أهداف المباراة عن طريق الدولي المغربي أشرف بن شرقي، وجاء بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق يوسف أوباما لأشرف بنشرقي المنطلق داخل منطقة جزاء نادي مصر خلف مدافعي الفريق.

    

وحرص بن شرقي على الاحتفال بهدفه في مرمى نادي مصر برفع قميص محمود عبدالعزيز الذي تعرض للاصابة بقطع في الرباط الصليبي

الدقيقة 23 شهدت تصويبة صاروخية من هشام عبدالحميد ولكن تألق محمد عواد مع الكرة وأخرجها للركنية، والذي لعبها محمد جمال ، لتصل لأحمد عبدالموجود الذي لم يستغل الكرة وأحرجها بطريقة غريبة.

الدقيقة 31 شهدت خطورة من الزمالك بعد عرضية خطيرة من عبدالله جمعة لتترد الكرة من دفاعات نادي مصر، لتصل الكرة لاوباما الذي لعبها بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 34 شهدت أولى بطاقات الصفراء لصالح مصطفى كالوشا الظهير الأيسر لنادي مصر بعد عركلة أوناجم في الناحية اليمنى.

الدقيقة 35 شهدت أولى تغييرات عبدالناصر محمد مدرب نادي مصر، بخروج أحمد الصعيدي ونزول محمد جمال.

الدقيقة 39 شهدت تمريرة رائعة من اوباما لمحمد أوناجم داخل منطقة جزاء نادي مصر، ولكن لم يستطع التعامل مع الكرة جيدًا ويلعبها بضعف نحو حارس مرمى نادي مصر.

الدقيقة 40 شهدت أخطر فرص المباراة بعدما وصلت الكرة إلى مصطفى سلطان لينفرد بمحمد عواد ولكنه لعب الكرة أعلى عارضة الزمالك.

الدقيقة 44 شهدت تلقي محمد عبدالسلام البطاقة الصفراء الأولى للزمالك بعد تدخل عنيف مع لاعب نادي مصر.

الدقيقة 47 شهدت تسجيل نادي مصر أولى أهدافه في الدوري الممتاز عن طريق عمر حبشي، ليتعادل لنادي مصر أمام الأبيض.

    

أولى ثواني الشوط الثاني شهدت عرضية رائعة من كريم بامبو لتصل لعمر السعيد والذي لعبها برأسيه بطريقة غريبة ولكن تخرج إلى ضربة مرمى.الدقيقة 51 شهدجت توقف اللعب من أجل علاج أحمد عبد الموجود لاعب نادي مصر ونزول الطاقم الطبي للإطمئنان، بعد إصطدام هوائي قوي مع عمر السعيد لاعب الزمالك.

الدقيقة 55 شهدت أولى تغييرات الزمالك بنزول مصطفى محمد ليخرج كريم بامبو، الدقيقة 59 شهدت توغل من عمر السعيد من الجهة اليسرى ولعب عرضية ضعيفة اصطدمت بدفاعات نادي مصر لتخرج للركنية، والتي لعبت من بن شرقي لاوناجم والذي لعبها لعمر السعيد وأهدر الكرة بغرابة شديدة لتصطدم الكرة قفي وليد توفيق حارس نادي مصر لتخرج للركنية، لينقذها اوناجم لتصل إلى محمود الونش امام المرمى ولكن لعب الكرة أعلى عارضة نادي مصر.

الدقيقة 65 شهدت خطورة من نادي مصر حيث انفرد عمر حبشي بمرمى محمد عواد، بعد تمريرة رائعة من محمود توبة ولكن تألق عواد أفسد خطورة نادي مصر.الدقيقة 66 شهدت خروج محمد أوناجم ونزول إمام عاشور

الدقيقة 69 شهدت تغيير الثاني لنادي مصر بخروج عمر حبشي مهاجم الفريق ونزول المدافع محمود شبانه

الدقيقة 73 شهدت ثاني بطاقات الصفراء للزمالك عن طريق عمر السعيد بعد تدخل عنيف مع محمود توبة.

الدقيقة 78 قرر ميبتشو خروج الدولي المغرب اشرف بن شرقي ونزول حازم إمام لتصبح أولى مشاركاته مع الزمالك في الموسم.

وفي الدقيقة 90 تلقى وليد توفيق حارس مرمى نادي مصر بطاقة صفراء بسبب إهداره للوقت.

وفي الدقيقة 97 انفرد احمد الشيخ بمرمى عواد ولكن نجح في التصدي لها ببراعة.

ولم ينجح الزمالك في الظهور بأي خطورة خلال مجرايات الشوط الثاني، من أجل تحقيق فوزه الثالث في الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة فقد الأبيض أولى نقطتين خلال منافسات بطولة الدوري، خاصة وأنه يبحث عن اللقب الـ13 في مسيرته.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة السابعة في المركز الرابع خلف الأهلي وبيراميدز والمقاولون العرب، فيما ارتفع رصيد نادي مصر للنثقطة الثانية في المركزالـ15.

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