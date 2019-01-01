عاجل.. تجميد مستحقات لاعبي الزمالك بعد التعادل أمام نادي إف سي مصر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تجميد مستحقات لاعبي الزمالك بعد التعادل مع اف سي مصر، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز على ملعب السلام.

وشهدت نهاية مباراة الزمالك ونادي مصر غضب شديد من قبل جماهير نادي الزمالك والتي تواجدت في مدرجات ملعب السلام من أجل مؤازرة الأبيض في مباراته بالجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز، والذي إنتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وهاجمت الجماهير الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، وكذلك اللاعبين لعدم الفوز واستمرار الانتصارات في الدوري من أجل مطاردة الأهلي والذي يتواجد في المركز الأول برصيد 9 نقاط.

ميتشو ينفعل على لاعبي الزمالك.. ويرفض تحمل مسؤولية التعادل أمام إف سي مصر

شهدت غرف خلع الملابس الخاصة بنادي الزمالك انفعال شديد من الصربي ميتشو المدير الفني للقلعة البيضاء على لاعبي الفريق، رافضًا تحمل مسؤولية التعادل أمام نادي إف سي مصر وفقدان نقطتين هامتين في الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

وتخلف الصربي ميتشو عن المؤتمر الصحفي والذي أعقب مباراة نادي مصر، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين في المباراة التي جمعت الطرفين في الجولة الثالثة من عمر الدوري على ملعب السلام.

ومن المنتظر أن تُطبق عقوبة على ميتشو نظرًا لعدم حضوره المؤتمر الخاص بالمباراة.