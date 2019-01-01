ترتيب الدوري المصري.. الأهلي على القمة.. وبيراميدز في المركز الثاني.. والزمالك رابعًا

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الزمالك ونادي مصر
فقد الزمالك أول نقطتين في الدوري الممتاز بعد التعادل أمام نادي إف سي مصر 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز، حيث سجل هدف الزمالك الوحيد اللاعب أشرف بن شرقي، فيما سجل هدف نادي مصر عمر حبشي.
وجاء ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي وتعادل بيراميدز أمام طلائع الجيش 2-2، والزمالك أمام نادي مصر 1-1، وفوز المقاولون العرب على الإنتاج الحربي بهدف دون رد عن طريق محمد سالم، وجاء ترتيب الدوري الممتاز على النحو التالي :
الزمالك نجح في تحقيق الفوز في ثلاث مبارايات أمام كلًام ن سموحة بهدف دون رد، والإنتاج الحربي برباعية دون رد، فيما نجح في الفوز على أسوان في الجولة الثالثة بخماسية مقابل هدف وحيد، فيما نجح بيراميدز في الفوز بمباراتين أمام كلًا من إنبي برباعية دون رد، وطنطا بهدفين مقابل هدف وحيد، وتعادل أمام طلائع الجيش 2-2، فيما فاز الزمالك على الاتحاد بهدف دون رد، وفاز في المباراة الثانية أمام المقاصة بهدف دون رد، وتعادل اليوم بهدف لمثله أمام نادي مصر، فيما نجح المقاولون العرب في الفوز بمباراتين وتعادل في مباراة وحيدة.
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