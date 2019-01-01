رئيس الزمالك محذرا الأهلي: هتعاقد مع نصف لاعبيكم

وجه رئيس نادي الزمالك رسالة تحذير لإدارة النادى الأهلي، في حالة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعبه السابق وأفيش البرتغالي الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وقال رئيس بطل كأس مصر، في تصريحات تلفزيونية: "كهربا عقده ممتد مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وهذا أمر مخالف للوائح وسيكون ردي عليه من خلال التعاقد مع لاعبي الفريق الأحمر".

وأضاف رئيس الزمالك: "إذا كان هناك لاعب في الأهلي يحصل على 20 مليون في الموسم على سبيل المثال، سأدفع له 40 مليون وسأحصل على نصف فريق الأهلي في تلك الحالة، للرد على التعاقد مع لاعب عقده ممتد مع النادي الأبيض".

ويلعب كهربا حاليا ضمن صفوف أفيش البرتغالي، بعد حصوله على بطاقة دولية مؤقتة لحين فصل المحكمة الرياضية الدولية في أزمته مع الزمالك.

الزمالك تعثر أمام نادي مصر

وتعثر الزمالك بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز بعد التعادل مع نادي مصر بهدف لمثله، ليرتفع رصيبد الزمالك للنقطة رقم 7 بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن بيراميدز والمقاولون العرب الحاصلين على نفس رصيد عدد النقاط بعد أول ثلاث جولات بالمسابقة.