جنش بعد وعد تعديل عقده: أعتذر لجماهير الزمالك.. نحن أسرة واحدة

اعتذر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق كرة القدم بالزمالك، لرئيس النادي، بعد استنكاره عدم الحصول على مقدم تجديد تعاقده من خلال موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قبل الدخول في مناوشات كلامية مع أمير مرتضى المشرف على الكرة بالأبيض.

وقال جنش في تصريحات تلفيزيونية: "نحن أسرة واحدة في الزمالك، كنت أريد مقابلة رئيس النادي في وقت سابق لكن لم أتمكن من ذلك بسبب بعض الظروف، تواصلت معه ووعدني بتعديل عقدي، لهذا تم تأخير منحي مقدم التعاقد".

وأضاف حارس بطل الكأس: "أشكر رئيس النادي بكل تأكيد، هو يعلم أنني أريد الاستمرار في الزمالك، وهو نجح في أن يجعلني أتواجد لأطول فترة بالفريق، واعتذر لجماهير نادي الزمالك، نحن أسرة واحدة".

وتر إكيليس يبعد جنش عن الزمالك

وتعرض جنش، للإصابة بقطع في وتر إكيليس خلال وجوده مع منتخب مصر في معسكر بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي ودع الفراعنة منافستها من دور الستة عشر عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ليتأكد غياب الحارس عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

ويتولى محمد عواد حراسة عرين الزمالك بشكل أساسي ومعه على دكة البدلاء الثنائي محمد أبو جبل ومحمد صبحي.