قبل يوم الحسم.. ثلاثة سيناريوهات لحل أزمة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي

يصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرارا حاسما خلال اجتماع لجنة المسابقات المحدد له غداً الثلاثاء لأزمة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي، بإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط العديد من السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، لمدة 24 ساعة، على أن تقام يوم الأحد 29 سبتمبر 2019، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلا من بتروسبورت بالقاهرة، إلا أن النادي السنغالي تمسك بموقفه ورفض القرار.

وينشر "الوطن سبورت" ثلاث احتمالات لإنهاء الأزمة قبل إجراء قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية المقرر له بعد غدا الأربعاء:

1- الاحتمال الأقوى إعادة المباراة

يشير السيناريو الأقوى في الوقت الحالي، هو إعادة المباراة مرة أخرى في توقيت سوف يتم تتحديده لاحقا ولكن خارج مصر، من أجل إرضاء الطرفين وعدم إصدار قرار يظلم الطرفين في ظل أن الفريق الأبيض ذهب إلى استاد برج العرب بناء على خطاب الاتحاد الأفريقي الذي وافق على تأجيل المباراة، بينما يرى الفريق السنغالي أن موقفه قوي وفقا للائحة التي تنص على إبلاغ الفريق المنافس قبل المباراة بعشرة أيام وفي هذه الحالة تصبح كافة الفريقين متساويتين.

2- تأهل فريق الزمالك إلى دور المجموعات

يأتي السيناريو الثاني، تأهل الزمالك إلى دور المجموعتات، وذلك استنادا على خطاب الكاف بتأجيل المباراة 24 ساعة، ونقلها إلى ملعب برج العرب، وهو ما أدى لذهاب مراقب المباراة وطاقم التحكيم إلى الملعب بناء على خطاب "كاف" وانهاء المباراة لصالح الأبيض واعتبار الفريق السنغالي منهزما، علاوة على وجود الخطابات الأمنية التي تؤكد صحة موقف الزمالك في عدم خوض المباراة في القاهرة، وإقامة مباريات الدوري في نفس اليوم نظرا لكونها بدون جماهير.

3- تأهل فريق جينيراسيون إلى دور المجموعات

السيناريو الأخير وهو الصادم للجماهير البيضاء، وهو اعتبار الفريق السنغالي متأهل حسب اللائحة التي يستند عليها بضرورة إبلاغه بنقل المباراة قبلها بـ10 أيام، وهي في صالحه، ومعاقبة من أصدر خطاب بالموافقة على نقل المباراة، دون موافقة الفريق المنافس، وبناء عليه يصبح الفريق الأبيض خارج البطولة بخطأ إداري، وينقل إلى المشاركة في بطولة الكونفدرالية.