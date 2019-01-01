عاجل.. كاف: جينيراسيون لا يملك رفض إعادة مباراة الزمالك

قال شيهو ديكو، النائب الثاني لرئيس الاتحاد النيجيري وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، إن كاف قرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال ديكو في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "قرار إعادة المباراة عادل للزمالك وجينيراسيون، لأن الجميع مخطئ في الأزمة، وسيتم إعادة المباراة كما كانت في الأصل بين الفريقين، مثلما كان محددا لها".

واستكمل: "لابد من خوض المباراة قبل بدء مرحلة المجموعات من دوري الأبطال، وقبل دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية".

كاف يعلق على رفض جينراسيون إعادة مباراة الزمالك

وعن اعتراض الجانب السنغالي عن هذا القرار قال ديكو: "جينيراسيون ليس في موضع اختيار، هم غادروا القاهرة قبل تحديد موعد جديد للمباراة، ولم ينتظروا حتى اتخاذ كاف قراره مثلما تقول القواعد، وليس لديهم سبب وحيد للجوء للمحكمة الرياضية".

الأزمة بدأت برفض نادي جينيراسيون فوت خوض مباراة إياب دور الـ32 أمام الزمالك، اعتراضا على نقل المباراة لملعب برج العرب بالإسكندرية مع تقديمها 24 ساعة، بدلا من ملعب بترو سبورت بالقاهرة، ورغم توجه طاقم حكام اللقاء لملعب برج العرب يرافقهم الزمالك، إلا أن الجانب السنغالي تخلف عن الحضور، لينهي حكم المباراة اللقاء بعد مرور 20 دقيقة.

وقرر الاتحاد الأفريقي دراسة الأمر من جميع جوانبه حتى اجتمعت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واتخذت قرارها اليوم بشأن تلك الأزمة.

يذكر أن مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ودور الاثنين والثلاثين الإضافي لبطولة الكونفدرالية تقام غدا الأربعاء.