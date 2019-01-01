شطة لـ"الوطن سبورت": كاف سيقيم قرعة دوري الأبطال مرتين بسبب الزمالك

كشف عبدالمنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقا، عن حل لقرعة دوري الأبطال بعد أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، بعد قرار كاف بإعادة المباراة.

وقال شطة في تصريحات خاصة للوطن سبورت:"الاتحاد الأفريقي سيقيم قرعة دوري أبطال أفريقيا مرتين، مرة سيكون الزمالك في التصنيف الثاني، بينما سيكون جينراسيون في المستوى الرابع في المرة الثانية، لحين إعادة المباراة ومعرفة المتأهل".

وأضاف شطة:"قرار الاتحاد الأفريقي بإعادة المباراة قرارا عادلا في ظل خطأ الكاف من البداية".

أبدى مجلس إدارة نادي الزمالك ترحيبهم بقرار إعادة مواجهة الفريق أمام جينراسيون السنغالي، في إيلب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المجلس، أن قرار الإعادة يعد قرارًا عادلا خصوصًا في ظل الظروف التي مرت به المباراة، وخاصة أن الفريق الأبيض ليس طرفًا في الأزمة من الأساس، وذهب إلى ملعب برج العرب بناء على خطاب الاتحاد الأفريقي بالموافقة على تأجيل المباراة وتغيير الملعب.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قررت إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، في إياب دور الـ32 للبطولة، والتي لم تقم في موعدها الأصلي بسبب الفريق السنغالي الذي رفض خوض اللقاء، مع إيقاف رئيس بطل مصر.

ورفض نادي جينيراسيون فوت خوض مباراة إياب دور الـ32 أمام الزمالك، اعتراضا على نقل المباراة لملعب برج العرب بالإسكندرية مع تقديمها 24 ساعة، بدلا من ملعب بترو سبورت بالقاهرة، ورغم توجه طاقم حكام اللقاء لملعب برج العرب يرافقهم الزمالك، إلا أن الجانب السنغالي تخلف عن الحضور، لينهي حكم المباراة اللقاء بعد مرور 20 دقيقة من زمن اللقاء.