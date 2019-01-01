أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رئيس الأرجنتين: حكومتنا لم تطلب تأجيل موعد إياب السوبر كلاسيكو بين "بوكا وريفر"

ميلان يعلن إقالة جيامباولو من تدريب الفريق

عاجل.. اتحاد رفع الأثقال يكشف أسماء الـ5 المتورطين في أزمة المنشطات

ناشئات الأهلي للسلة يفوز على الزهور بالدورة المجمعة الثانية للدوري المرتبط

عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير مباراة الأهلي والزمالك بعد إعادة لقاء جينيراسيون

06:45 م | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
كتب: محمد الصايغ
عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير مباراة الأهلي والزمالك بعد إعادة لقاء جينيراسيون

مباراة الأهلي والزمالك.

أخبار متعلقة

أكد أحمد عبد الله، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه لا يوجد أي نية من جانب مجلس الجبلاية، لتأجيل مباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

وأضاف عبد الله في تصريحاته لـ"الوطن سبورت"، أنه في حالة إقامة لقاء الزمالك وجينيراسيون يوم 24 من شهر أكتوبر المقبل، فإنه لا يوجد ما يستدعي لتأجيل اللقاء.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أن الفارق ما بين المباراتين سيكون خمسة أيام، وعليه فإن هناك وقت كبير للراحة.

واختتم: "لم يتم عرض الأمر من جانب مسؤولي الطرفين حتى الآن، إلا أن الاتجاه الأقرب هو عدم إعادة المباراة".

تحديد 24 أكتوبر موعدًا لإعادة المباراة

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعدما قرر إعادة المباراة بشكل رسمي بالقاهرة، في اجتماعه، الذي انعقد اليوم بالقاهرة.

وقال شيهو ديكو، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، والنائب الثاني لرئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أن المباراة ستقام يوم 24 من الشهر الجاري بشكل رسمي، كما كان مُحدد لها في القاهرة.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موقف الزمالك وجينيراسيون في قرعة دوري أبطال أفريقيا غدًا، خاصة بعدما قرر إعادة المباراة بشكل رسمي في القاهرة في اجتماعه الذي انعقد اليوم بالقاهرة.

أخبار قد تعجبك

عقوبات وحجب مستحقات للاعبى الزمالك بعد التعادل مع نادى مصر

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

عاجل.. كاف يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون وإتجاه لإيقاف مرتضى

بعد هجومه الشرس ضده.. رئيس الزمالك يعتذر للفنان نبيل الحلفاوي

الزمالك بعد قرار إعادة مباراة جينيراسيون: موافقون ولسنا طرفا في الأزمة من الأساس
كواليس أول أيام المنتخب تحت قيادة حسام البدرى