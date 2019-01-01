عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير مباراة الأهلي والزمالك بعد إعادة لقاء جينيراسيون

أكد أحمد عبد الله، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه لا يوجد أي نية من جانب مجلس الجبلاية، لتأجيل مباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

وأضاف عبد الله في تصريحاته لـ"الوطن سبورت"، أنه في حالة إقامة لقاء الزمالك وجينيراسيون يوم 24 من شهر أكتوبر المقبل، فإنه لا يوجد ما يستدعي لتأجيل اللقاء.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أن الفارق ما بين المباراتين سيكون خمسة أيام، وعليه فإن هناك وقت كبير للراحة.

واختتم: "لم يتم عرض الأمر من جانب مسؤولي الطرفين حتى الآن، إلا أن الاتجاه الأقرب هو عدم إعادة المباراة".

تحديد 24 أكتوبر موعدًا لإعادة المباراة

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعدما قرر إعادة المباراة بشكل رسمي بالقاهرة، في اجتماعه، الذي انعقد اليوم بالقاهرة.

وقال شيهو ديكو، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، والنائب الثاني لرئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أن المباراة ستقام يوم 24 من الشهر الجاري بشكل رسمي، كما كان مُحدد لها في القاهرة.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موقف الزمالك وجينيراسيون في قرعة دوري أبطال أفريقيا غدًا، خاصة بعدما قرر إعادة المباراة بشكل رسمي في القاهرة في اجتماعه الذي انعقد اليوم بالقاهرة.