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عاجل.. الأهلي: لم يصلنا قرارًا بتأجيل القمة.. وملتزمون بالموعد المُحدد للمباراة

08:46 م | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
كتب: أحمد خالد
عاجل.. الأهلي: لم يصلنا قرارًا بتأجيل القمة.. وملتزمون بالموعد المُحدد للمباراة

فريق الأهلي

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أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة لم يتسلم أي قرار يخص تأجيل موعد مباراة القمة أمام نادي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر، أن مجلس الإدارة ملتزم بالموعد المُحدد للمباراة، وأنه في حال إرسال أي خطاب من اتحاد الكرة بشأن تأجيل المباراة، سوف يعلن الأهلي رغبته بالتمسك بموعد المباراة المحدد سلفًا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض خوض مواجهة الأهلي في الدوري، قبل مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري العام.

الزمالك يستعد لإرسال خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة لتأجيل لقاء القمة

ويستعد نادي الزمالك، لإرسال خطابًا لاتحاد الكرة يُطالب فيه بتأجيل مباراة القمة، أمام الأهلي، لتوفير المزيد من التركيز لدى اللاعبين، قبل المباراة الهامة أمام جينيراسيون السنغالي، والتي يحتاج فيها الفريق الأبيض للفوز وبفارق من الأهداف، لتعويض الخسارة في مباراة الذهاب، التي انتهت بنتيجة 2\1.

وجاء هذا الأمر، بعدما قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 للبطولة، والتي لم تقم في موعدها الأصلي بسبب الفريق السنغالي، الذي رفض خوض اللقاء.

وأكد مصدر داخل النادي الأبيض، أنه سوف يتم مخاطبة الجهات الأمنية، لخوض المباراة على استاد القاهرة، في حضور جماهيري، نظرًا لأهمية المباراة واحتياج الفريق لتحقيق الفوز بفارق هدف، عقب الخسارة في الذهاب 2\1.

قال الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي كان متوقعًا، لافتًا أن هذا القرار ليس ضارًا لنادي الزمالك، ولكنه يُعد "مجاملة" صريحة من الاتحاد الأفريقي للنادي السنغالي، حيث إن موقف الزمالك كان قويًا للغاية، وكان يّحق له التأهل دون إعادة المباراة.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"،  أنه لا يحق للنادي السنغالي رفض إقامة المباراة مع الزمالك في القاهرة، موضحًا أن القرار الرسمي من اتحاد الكرة لم يصل للفريق السنغالي حتى الآن، رغم أن قرار الفريق السنغالي حتى الآن هو عدم الرغبة في لعب المباراة في القاهرة.

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