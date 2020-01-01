رئيس الزمالك: لن نخوض مباراة جينيراسيون إلا بحضور 70 ألف مُشجع

وضع رئيس نادي الزمالك، شرطين من أجل خوض مباراة الفريق الأول، أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال افريقيا.

وقرر الاتحاد الأفريقي، أمس الثلاثاء، إعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت، يوم 24 أكتوبر الجاري في القاهرة.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة بيرنامج "الزمالك اليوم" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "لن نخوض مباراة بطل السنغال بدون حضور جماهيري".

"أحترم الجهات الأمنية، ولن أخوض المباراة بدون جمهور، عندي استاد القاهرة شغال وبحضور 70 ألف مشجع زمالكاوي محترم، لكن 10 و15 ألف الكلام ده مش هينفع".

ومن المقرر أن ينتقل الفريق الخاسر من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت لدور الـ32 الإضافي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 30 أكتوبر الجاري، والإياب يوم 5 نوفمبر المقبل.

يُذكر أن لقاء الذهاب في السنغال، إنتهى بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1، ويكفي الزمالك الفوز بفارق هدف في مباراة العودة من أجل التأهل لدور المجموعات الذي سيقام قرعته بمقر الاتحاد الأفريقي، مساء اليوم في القاهرة.

تفاصيل أزمة.. وقرارات الكاف

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 للبطولة، والتي لم تقم في موعدها الأصلي بسبب الفريق السنغالي الذي رفض خوض اللقاء، مع إتجاه لإيقاف رئيس بطل مصر.

ورفض نادي جينيراسيون فوت خوض مباراة إياب دور الـ32 أمام الزمالك، اعتراضا على نقل المباراة لملعب برج العرب بالإسكندرية مع تقديمها 24 ساعة، بدلا من ملعب بترو سبورت بالقاهرة، ورغم توجه طاقم حكام اللقاء لملعب برج العرب يرافقهم الزمالك، إلا أن الجانب السنغالي تخلف عن الحضور، لينهي حكم المباراة اللقاء بعد مرور 20 دقيقة.

وقرر الاتحاد الأفريقي دراسة الأمر من جميع جوانبه حتى اجتمعت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واتخذت قرارها أمس الثلاثاء بشأن تلك الأزمة.