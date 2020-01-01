أحدث الأخبار

أخر الأخبار

خالد الغندور: "جروس مدرب أقل من العادي والدليل مفيش نادي كلمه"

تركي آل الشيخ للخطيب: ألف سلامة وربنا يرجعك لأهلك وأحبابك على خير

رئيس الزمالك: الاتحاد الأفريقي ظالم.. والأهلي كان طرف في أزمة بطل السنغال

رئيس الزمالك: هل الخطيب أكثر قيمة مني؟.. علمت لماذا يدافع عنه الجميع

رئيس الزمالك: لن نخوض مباراة جينيراسيون إلا بحضور 70 ألف مُشجع

02:50 ص | الأربعاء 09 أكتوبر 2019
كتب: محمد محجوب
رئيس الزمالك: لن نخوض مباراة جينيراسيون إلا بحضور 70 ألف مُشجع

الزمالك وجينيراسيون

أخبار متعلقة

وضع رئيس نادي الزمالك، شرطين من أجل خوض مباراة الفريق الأول، أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال افريقيا.

وقرر الاتحاد الأفريقي، أمس الثلاثاء، إعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت، يوم 24 أكتوبر الجاري في القاهرة.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة بيرنامج "الزمالك اليوم" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "لن نخوض مباراة بطل السنغال بدون حضور جماهيري".

"أحترم الجهات الأمنية، ولن أخوض المباراة بدون جمهور، عندي استاد القاهرة شغال وبحضور 70 ألف مشجع زمالكاوي محترم، لكن 10 و15 ألف الكلام ده مش هينفع".

ومن المقرر أن ينتقل الفريق الخاسر من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت لدور الـ32 الإضافي لبطولة  كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 30 أكتوبر الجاري، والإياب يوم 5 نوفمبر المقبل.

يُذكر أن لقاء الذهاب في السنغال، إنتهى بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1، ويكفي الزمالك الفوز بفارق هدف في مباراة العودة من أجل التأهل لدور المجموعات الذي سيقام قرعته بمقر الاتحاد الأفريقي، مساء اليوم في القاهرة.

تفاصيل أزمة.. وقرارات الكاف

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 للبطولة، والتي لم تقم في موعدها الأصلي بسبب الفريق السنغالي الذي رفض خوض اللقاء، مع إتجاه لإيقاف رئيس بطل مصر.

ورفض نادي جينيراسيون فوت خوض مباراة إياب دور الـ32 أمام الزمالك، اعتراضا على نقل المباراة لملعب برج العرب بالإسكندرية مع تقديمها 24 ساعة، بدلا من ملعب بترو سبورت بالقاهرة، ورغم توجه طاقم حكام اللقاء لملعب برج العرب يرافقهم الزمالك، إلا أن الجانب السنغالي تخلف عن الحضور، لينهي حكم المباراة اللقاء بعد مرور 20 دقيقة.

وقرر الاتحاد الأفريقي دراسة الأمر من جميع جوانبه حتى اجتمعت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واتخذت قرارها أمس الثلاثاء بشأن تلك الأزمة.

 

 

أخبار قد تعجبك

عقوبات وحجب مستحقات للاعبى الزمالك بعد التعادل مع نادى مصر

استطلاع رأى

  • موريشيوس

    موريشيوس

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • ساو تومي وبرينسيب

    ساو تومي وبرينسيب

  • جنوب السودان

    جنوب السودان

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • سيشيل

    سيشيل

  • جيبوتي

    جيبوتي

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • جامبيا

    جامبيا

  • ليبيريا

    ليبيريا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • تشاد

    تشاد

  • ألمانيا

    ألمانيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    مباريات دولية ودية
  • الأرجنتين

    الأرجنتين

الأكثر قراءة

عاجل.. كاف يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون وإتجاه لإيقاف مرتضى

بعد هجومه الشرس ضده.. رئيس الزمالك يعتذر للفنان نبيل الحلفاوي

الزمالك بعد قرار إعادة مباراة جينيراسيون: موافقون ولسنا طرفا في الأزمة من الأساس
كواليس أول أيام المنتخب تحت قيادة حسام البدرى