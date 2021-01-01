اتحاد الكرة لـ"الوطن سبورت": القمة في موعدها ولا نية لتأجيلها

أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم للوطن سبورت، أن القمة المرتقبة بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، سوف تقام في موعدها 19 من شهر أكتوبر الجاري، ولا نية على الإطلاق لتأجيلها.

وأضاف ذات المصدر للوطن سبورت أن طلب نادي الزمالك بتأجيل القمة المرتقبة أمام الأهلي مرفوض تمامًا خاصة وأن الاتحاد المصري لكرة القدم يمنع الأندية المشاركة في مختلف البطولات الأفريقية سواء دوري أبطال أفريقيا، أو الكونفدرالية الأفريقية راحة لمدة تصل إلى 3 أيام كفاصل بين مباراتها الأفريقية التي تلعب داخل مصر وأي مباراة لها ببطولة الدوري المصري، وراحة لمدة 5 أيام بين مباريات تلك الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية التي تقام خارج مصر، ومواجهتها في الدوري.

وأشار ذات المصدر إلى أن هناك فاصل يصل إلى 5 أيام بين المواجهة المرتقبة بين الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمباراة الآخرى في قمة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز بالجولة الرابعة بين الأهلي والزمالك، والتي من المقرر إقامتها في التاسع عشر من شهر أكتوبر.

كاف يكشف عن موعد مواجهة الزمالك وجينيراسيون

من جهة آخرى أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا رسميًا بإقامة المواجهة المرتقبة بين الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعدما تم تأجيل تلك المواجهة أكثر من مرة.

يذكر أن الزمالك قد سقط أمام جينيراسيون في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2-1.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن ُتقام القرعة الخاصة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك القرعة الخاصة بدور الـ32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم، الأربعاء.