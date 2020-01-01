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عاجل.. نتائج قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

08:27 م | الأربعاء 09 أكتوبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. نتائج قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا

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أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي نظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم، عن تواجد العديد من المواجهات العربية المرتقبة، حيث يتواجد في البطولة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي، الزمالك أو جينيراسيون، زيسكو يونايتد الزامبي، أول أغسطس الأنجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي، النجم الساحلي، بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، الهلال السوداني.

المجموعة الثالثة: الوداد المغربي، صن داونزالجنوب أفريقي، اتحاد العاصمة الجزائري، بترو أتليتكو الأنجولي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، الرجاء المغربي، فيتا كلوب الكونغولي، شبيبة القبائل الجزائري.

وفي حال تأهل الزمالك أو جينيراسيون السنغالي لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، عقب المواجهة التي من المقرر أن تجمهما يوم 24 من شهر أكتوبر، فإن الفريق المتأهل من تلك المواجهة سيتواجد في المجموعة الأولى، والتي من المقرر أن تضم كل من: مازيمبي الكونغولي، زيسكو يونايتد الزامبي، أول أغسطس الأنجولي.

وجاء تصنيف الأندية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي أصدرها كاف على النحو التالي:

التصنيف الأول :الأهلي - الترجي - مازيمبي - الوداد .

التصنيف الثاني : الرجاء المغربي - صنداونز - الزمالك أو جينيراسيون - النجم الساحلي.

التصنيف الثالث : اتحاد العاصمة - زيسكو - فيتا كلوب - الهلال.

التصنيف الرابع : بريميرو دي أوجوستو - بلاتينوم - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل.

ووضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتأهل من مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في التصنيف الثاني في القرعة التي أجراها "كاف" اليوم، حيث من المقرر إقامة مباراة الفريق الأبيض أمام نظيره السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.

وستكون جماهير القارة الأفريقية على موعد مع مواجهات نارية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في ظل تأهل 9 أندية عربية للدور ثمن نهائي البطولة الأفريقية الكبيرة.

 

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