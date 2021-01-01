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عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا.. ويمنحه مليون جنيه مقدم تعاقد

06:50 م | الأربعاء 09 أكتوبر 2019
كتب: أحمد خالد ورامي مصطفى
عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا.. ويمنحه مليون جنيه مقدم تعاقد

كهربا لاعب الزمالك السابق

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نجح النادي الأهلي، في التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب نادي الزمالك السابق، والمحترف حاليًا بالدوري البرتغالي.

وقدم أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مليون جنيه للاعب "مقدم تعاقد"، وحصل على توقيعه بشكل رسمي، وقاموا بالتقاط صور التوقيع، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل، بشكل رسمي.

ودعى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الزمالك السابق والمحترف بالدوري البرتغالي لعقد جلسة خاصة في أحد الأمكان العامة، بعد عودة اللاعب للبلاد خلال الساعات الماضية.

وفجر "توفيق"، النبأ السار لـ"كهربا"، بموافقة رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، على التعاقد معه في أقرب فرصة بعد مشاهدته لمهاراته وقدراته في فيديوهات مسجلة، وأنه كان من المفترض أن يقابل محمود الخطيب رئيس النادي، لولا خضوعه لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة القادمة بمعرفة الخبير الألماني "بيرتا لانفي"، وذلك في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية، التي انتابته مؤخرًا، مؤكدًا له ترحيب "الخطيب" بانضمامه للفريق الأحمر، ودعمه الكامل له خلال مشواره المقبل مع الأهلي، لافتًا أنه سيجلس معه قريبًا للاتفاق على كافة التفاصيل، والترحيب به داخل القلعة الحمراء، بعدما دار بينهما العديد من الاتصالات الهاتفية مؤخرًا.

وأكد مدير التعاقدات بالنادي أن محمود الخطيب، رئيس النادي، يرفض الإعلان عن إتمام الصفقة بشكل رسمي قبل إنهاء مشكلة اللاعب مع نادي الزمالك بالحصول على أوراقه الرسمية.

ومن جانبه، أوضح "كهربا"، أنه يتبع كافة الطرق الرسمية باتحاد الكرة من أجل استعادة بطاقته من نادي الزمالك ليصبح حرًا، ويحق له اللعب بأي نادي دون مشاكل.

ومن المقرر، أن يعلن الأهلي عن الحصول على توقيع كهربا، فور إنهاء اللاعب مشكلته مع نادي الزمالك.

رسالة غامضة من كهربا بـ"الروب الأبيض" بجوار برج إيفل

وكان الجناح الدولي المصري محمود كهربا، لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، نشر صورة له مؤخرًا، أثناء تواجده بالعاصمة الفرنسية باريس.

وظهر محمود كهربا في الصورة أثناء تناوله وجبة الفطار بالقرب من برج إيفل الشهير في فرنسا.

الجدير بالذكر أن كهربا قد انتقل إلى صفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي قادمًا من صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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