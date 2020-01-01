الزمالك يضغط على الجبلاية لتأجيل القمة ويهدد بالتصعيد

كثف مجلس إدارة نادى الزمالك من ضغوطه على اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، لتأجيل مواجهة الأهلى فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز، والمقرر لها يوم 19 سبتمبر الحالى لارتباط الفريق بمباراة جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أمس الأول بإعادة المباراة، لتقام يوم 24 من الشهر الحالى.

وأجرى رئيس النادى اتصالاً بعمرو الجناينى، وطلب منه الموافقة على تأجيل المباراة، لتوفير الراحة للفريق الأبيض قبل المباراة الأفريقية، وشدّد على ضرورة وقوف الجميع خلف الفريق، للخروج من أزمة اللقاء، مهدداً بالتصعيد لجهات أعلى حال عدم الموافقة على التأجيل.

رئيس النادى ينقل إلى عضو "فيفا" تحفّظه على الإعادة

على جانب آخر، نقل رئيس النادى إلى هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى، استياءه من قرار "كاف" بإعادة المباراة مرة أخرى، وتحمّل النادى خطأ أحد الموظفين داخل الاتحاد، مؤكداً له أن الزمالك ليس طرفاً فى الأزمة، وأن النادى فور الوصول إلى دور المجموعات سيطلب تعويضاً من "كاف" عن الخسائر المادية، التى تكبّدها نظير عدم إقامة اللقاء من معسكر للفريق وحجز فنادق للفريق ومنافسه السنغالى، وتأجير ملعب ومصاريف مادية أخرى كثيرة.

وعلى صعيد آخر، يسعى الفريق الأبيض لحل أزمة الكونغولى كاسونجو الذى رحل إلى فريق الوداد المغربى على سبيل الإعارة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد قيام النادى المغربى بالاستغناء عنه والتعاقد مع لاعب أفريقى آخر وغلق القائمة نهائياً، حيث كان بلال نظير وكيل اللاعب فى المغرب منذ أيام لإنهاء الأزمة، لكن دون جدوى، مما يضع اللاعب فى مهب الريح خلال الفترة الحالية دون أى فريق للعب معه وحتى يناير المقبل، ويسعى وكيله للخروج من المشكلة بالحصول على عرض داخل أى دولة ممتد بها فترة القيد حتى الآن، من أجل إنقاذ الموقف.