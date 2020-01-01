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رئيس الزمالك لـ محمد صلاح: "أنت سبب خسارتنا في كأس العالم.. متنساش نفسك"

03:44 ص | الخميس 10 أكتوبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
رئيس الزمالك لـ محمد صلاح: "أنت سبب خسارتنا في كأس العالم.. متنساش نفسك"

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شن رئيس نادي الزمالك هجوما حادا على اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، عقب صور الأخير في مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلامي باسم يوسف. 

وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "أنت نسيت نفسك ولا إيه، مين اللي بتتصور معاهم دول، احترم نفسك وناسك وأهلك ولا نسيت، مش عاوز حد من أهلك يتصور معاك، وتتصور مع باسم يوسف". 

رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح 

وأضاف: "أنا استفدت إيه لما بتجيب أجوال مع ليفربول، مش يهمنا في حاجة، لما جيت لعبت مع مصر اتغلبنا من السعودية وروسيا في كأس العالم، وخوفت على رجلك، مصر مستفادتش منك حاجة خالص، رايح تتصور مع مين يا بيه، أنت نسيت نفسك". 

وأردف أن محمد صلاح في النهاية هو لاعب كرة قدم ليس أكثر، وعليه ألا ينسى نفسه أنه فلاح بسيط من قرية بسيطة وهذا أصله، متابعا: "هي الفلوس والشهرة وصلتك لإيه بالظبط، ملعون أبو الفلوس اللي تعمل كده في الواحد". 

 

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