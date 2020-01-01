رئيس الزمالك لـ الخطيب: الصلح خير عشان خاطر أحفادنا.. أنا سامحتك

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محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
تمنى رئيس نادي الزمالك الشفاء العاجل لـمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد معاناته من بعض الآلام القاسية في الظهر خلال الفترة الأخيرة وكانت سبباً في قيامه ببعض الفحوصات والأشعة الطبية.
وقال رئيس الزمالك، في تصريحات تليفزيونية: "الخطيب له قيمة كروية كبيرة، وحمدا لله على سلامتك يا خطيب؛ من أجل خاطر حفيدي يوسف الذي يصاحب حفيدك في المدرسة، وطلب مني إنهاء الخلاف بيني وبينك".
وأضاف: "الصلح خير يا خطيب وأنا سمحتك عشان خاطر حفيدي وحفيدك".
وقال الأهلي في وقت سابق، إن رئيسه محمود الخطيب اعتذر الثلاثاء الماضي عن حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بسبب معاناته من بعض الآلام القاسية أدت إلى إجرائه بعض الفحوصات الطبية.
وكان رئيس الأهلي تعرض لهجوم كبير من جانب رئيس نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، سواء، الأمر الذي سبب حالة من الاحتقان بين الناديين.
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