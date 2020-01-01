أحدث الأخبار

أخر الأخبار

ريتا كوماس رئيس البعثة الاميريكية: بطولة العالم لرواد السلاح خمس نجوم ..والكشرى اكلة رائعة

مورينيو يرفض تدريب ليون من أجل توتنهام

صحيفة إنجليزية: رحلة محمد صلاح للإمارات تؤكد جاهزيته لمواجهة يونايتد

خاص.. ميتشو لـ أمير مرتضى قبل مواجهة الأهلي: سيبوني أكمل عقدي

رئيس الزمالك لـ الخطيب: الصلح خير عشان خاطر أحفادنا.. أنا سامحتك

04:01 م | الخميس 10 أكتوبر 2019
كتب: أحمد البكري
رئيس الزمالك لـ الخطيب: الصلح خير عشان خاطر أحفادنا.. أنا سامحتك

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

أخبار متعلقة

تمنى رئيس نادي الزمالك الشفاء العاجل لـمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد معاناته من بعض الآلام القاسية في الظهر خلال الفترة الأخيرة وكانت سبباً في قيامه ببعض الفحوصات والأشعة الطبية.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات تليفزيونية: "الخطيب له قيمة كروية كبيرة، وحمدا لله على سلامتك يا خطيب؛ من أجل خاطر حفيدي يوسف الذي يصاحب حفيدك في المدرسة، وطلب مني إنهاء الخلاف بيني وبينك".

وأضاف: "الصلح خير يا خطيب وأنا سمحتك عشان خاطر حفيدي وحفيدك".

الأهلي: الخطيب اعتذر عن اجتماع كاف بسبب مرضه

وقال الأهلي في وقت سابق، إن رئيسه محمود الخطيب اعتذر الثلاثاء الماضي عن حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بسبب معاناته من بعض الآلام القاسية أدت إلى إجرائه بعض الفحوصات الطبية.

وكان رئيس الأهلي تعرض لهجوم كبير من جانب رئيس نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، سواء، الأمر الذي سبب حالة من الاحتقان بين الناديين.

 

أخبار قد تعجبك

عماد النحاس: قيادة الأهلى حلم ولا أرفض تدريب الزمالك

استطلاع رأى

  • روسيا البيضاء

    روسيا البيضاء

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • إستونيا

    إستونيا

  • سلوفاكيا

    سلوفاكيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • ويلز

    ويلز

  • كرواتيا

    كرواتيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • المجر

    المجر

  • لاتفيا

    لاتفيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • بولندا

    بولندا

  • مقدونيا

    مقدونيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • سلوفينيا

    سلوفينيا

  • بلجيكا

    بلجيكا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • سان مارينو

    سان مارينو

  • روسيا

    روسيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • اسكتلندا

    اسكتلندا

  • النمسا

    النمسا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • إسرائيل

    إسرائيل

  • هولندا

    هولندا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • إيرلندا الشمالية

    إيرلندا الشمالية

  • الأردن

    الأردن

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
  • الكويت

    الكويت

  • السعودية

    السعودية

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
  • سنغافورة

    سنغافورة

  • الكونغو الديموقراطية

    الكونغو الديموقراطية

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    مباريات دولية ودية
  • الجزائر

    الجزائر

  • كازاخستان

    كازاخستان

  • 1

    :

    0

    04:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • قبرص

    قبرص

  • البرازيل

    البرازيل

  • 1

    :

    1

    02:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • السنغال

    السنغال

الأكثر قراءة

الزمالك بعد قرار إعادة مباراة جينيراسيون: موافقون ولسنا طرفا في الأزمة من الأساس

رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح: "إحنا اللي عملناك بني آدم.. ما تولع أنت وليفربول"

عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير مباراة الأهلي والزمالك بعد إعادة لقاء جينيراسيون
الأهلى يحتفل بالدورى.. ويعرض على "فايلر" ضم حسام حسن