عاجل بالصور.. الخطيب والجنايني يصلان حفل استلام درع الدوري.. وفايلر يحضر رفقة اللاعبين

وصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى حفل استلام درع الدوري، لأجل حضور مراسم تسليم الدرع، التي تنظمها شركة برزينتيشن، وسط استقبال حافل من الحضور بالحفل، وخاصة أنه كان من المتوقع غيابه عن الحفل بسبب حالته الصحية.

كما وصل الحفل عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، ومحمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي، وطارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق.

كما حضر منذ قليل أيضًا العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ورينيه فايلر المدير الفني للأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، رفقة بعض اللاعبين، وفي مقدمتهم كلا من: حسام عاشور، ووليد سليمان، ورامي ربيعة، ووليد أزارو، وعمرو السولية، إلى جانب أعضاء الجهاز الفني سامي قمصان وحسين عبد الدايم.

بينما غادر لاعبي النادي الأهلي الدوليين في صفوف المنتخب الوطني الأول مقر فندق إقامة الفريق في التجمع الخامس، من أجل حضور احتفالية تسليم درع الدوري الممتاز للنادي الأهلي.

ووافق الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب على السماح للاعبين بحضور احتفالية تسليم درع الدوري على أن يعودوا للمعسكر بعد انتهاء الحفل.

وشارك اللاعبون في تدريبات المنتخب، التي جرت اليوم على استاد القاهرة الدولي قبل المغادرة لحضور الحفل، في إطار تحضيرات المنتخب لودية بتسوانا.

كما وصل الحفل أيضًا كل كلًا من: "الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، ومصطفى عبده لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق".

تكريم مؤمن زكريا في حفل تسليم درع الدوري للأهلي

وتشهد الاحتفالية تكريم مؤمن زكريا، وعرض فيلم تسجيلي عن مشوار الأهلي في الموسم الماضي.

واتفق مسئولو الأهلى مع شركة برزينتيشن الراعية للكرة المصرية، على أن تشهد الاحتفالية عدد من الفقرات المختلفة، وكلمة لرئيس النادى.