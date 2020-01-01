رئيس الزمالك: لن نلعب مباراة جينيراسيون على ملعب السلام بدون جماهير

أعلن رئيس نادي الزمالك، رفض الأمن لخوض مباراة الفريق القادمة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بحضور جماهيري.

وأوضح رئيس الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن النادي اختار لعب المباراة على ستاد القاهرة ثم بتروسبورت وبحضور جماهيري، ليفاجئ مسئولي النادي بأن اللواء سليمان شتا مدير أمن القاهرة قرر لعب المباراة على ملعب السلام بدون جماهير.

وأبدى رئيس الزمالك اعتراضه الشديد على قرار الأمن قائلًا: "أنا مش هلعب على ملعب السلام، ومش هلعب بدون جماهيري، مش هاخد معايا أعضاء الجمعية العمومية أنا محتاج جماهيري".

رئيس الزمالك: ستاد القاهرة تكلف مليارات ولابد من خوض اللقاءات عليه

وناشد رئيس القلعة البيضاء وزير الداخلية، بالتدخل في الأزمة والموافقة على لعب المباراة على ستاد القاهرة وبحضور جماهيري، نظرًا لأهمية المباراة.

وواصل رئيس الزمالك حديثه: "أنا مش مكلف مليارات على ستاد القاهرة عشان في الأخر مانلعبش عليه، نقلبه حديقة أحسن بالطريقة دي، لا بقى معلش عايزين نلعب عليه كورة".

وأضاف: "الأمن عملنا قبل كدة مشكلة بنحل فيها بقالنا 15 يوم، هو انتوا تدخلوني الماتش بمشكلة وأخسر والدنيا تتقلب عليا؟".

وتابع: "الجماهير اللي بتدفع عشان تشوف الزمالك من حقها تحضر، أنا بطالب بـ50 ألف لو في ستاد القاهرة، و20 ألف لو في ملعب بتروسبورت".