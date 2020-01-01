أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مؤمن زكريا: محمد صلاح عرض علي العلاج في ثلاث دول على نفقته الخاصة

محمود متولي: التواجد في الأهلي يعني صناعة التاريخ

رمضان صبحي: علاقتي مميزة بكل لاعبي المنتخب.. ونسعى للتأهل لأولمبياد طوكيو

أحمد حسن: مجموعة الأهلي في دوري الأبطال متزنة.. والزمالك الأصعب

رئيس الزمالك: لن نلعب مباراة جينيراسيون على ملعب السلام بدون جماهير

02:51 ص | الجمعة 11 أكتوبر 2019
كتب: رامي مصطفى
رئيس الزمالك: لن نلعب مباراة جينيراسيون على ملعب السلام بدون جماهير

جماهير الزمالك

أخبار متعلقة

أعلن رئيس نادي الزمالك، رفض الأمن لخوض مباراة الفريق القادمة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بحضور جماهيري.

وأوضح رئيس الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن النادي اختار لعب المباراة على ستاد القاهرة ثم بتروسبورت وبحضور جماهيري، ليفاجئ مسئولي النادي بأن اللواء سليمان شتا مدير أمن القاهرة قرر لعب المباراة على ملعب السلام بدون جماهير.

وأبدى رئيس الزمالك اعتراضه الشديد على قرار الأمن قائلًا: "أنا مش هلعب على ملعب السلام، ومش هلعب بدون جماهيري، مش هاخد معايا أعضاء الجمعية العمومية أنا محتاج جماهيري".

رئيس الزمالك: ستاد القاهرة تكلف مليارات ولابد من خوض اللقاءات عليه

وناشد رئيس القلعة البيضاء وزير الداخلية، بالتدخل في الأزمة والموافقة على لعب المباراة على ستاد القاهرة وبحضور جماهيري، نظرًا لأهمية المباراة.

وواصل رئيس الزمالك حديثه: "أنا مش مكلف مليارات على ستاد القاهرة عشان في الأخر مانلعبش عليه، نقلبه حديقة أحسن بالطريقة دي، لا بقى معلش عايزين نلعب عليه كورة".

وأضاف: "الأمن عملنا قبل كدة مشكلة بنحل فيها بقالنا 15 يوم، هو انتوا تدخلوني الماتش بمشكلة وأخسر والدنيا تتقلب عليا؟".

وتابع: "الجماهير اللي بتدفع عشان تشوف الزمالك من حقها تحضر، أنا بطالب بـ50 ألف لو في ستاد القاهرة، و20 ألف لو في ملعب بتروسبورت".

 

أخبار قد تعجبك

عماد النحاس: قيادة الأهلى حلم ولا أرفض تدريب الزمالك

استطلاع رأى

  • التشيك

    التشيك

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • إنجلترا

    إنجلترا

  • الجبل الأسود

    الجبل الأسود

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • بلغاريا

    بلغاريا

  • البرتغال

    البرتغال

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • لوكسمبورج

    لوكسمبورج

  • اوكرانيا

    اوكرانيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • ليتوانيا

    ليتوانيا

  • أيسلندا

    أيسلندا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • فرنسا

    فرنسا

  • تركيا

    تركيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • البانيا

    البانيا

  • أندورا

    أندورا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • مولدوفا

    مولدوفا

  • الجهراء

    الجهراء

  • 0

    :

    0

    04:50 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • كاظمة

    كاظمة

  • الصليبيخات

    الصليبيخات

  • 0

    :

    0

    04:50 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • النصر

    النصر

  • القادسية

    القادسية

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • الفحيحيل

    الفحيحيل

  • نادي خورفكان

    نادي خورفكان

  • 0

    :

    0

    04:15 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • إتحاد كلباء

    إتحاد كلباء

  • بني ياس

    بني ياس

  • 0

    :

    0

    04:15 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • عجمان

    عجمان

  • العين

    العين

  • 0

    :

    0

    06:45 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • النصر

    النصر

  • المغرب

    المغرب

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • ليبيا

    ليبيا

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح: "إحنا اللي عملناك بني آدم.. ما تولع أنت وليفربول"

الأهلي يتعاقد مع "كهربا".. ومليون جنيه مقدم للانتقال في يناير

خاص.. أوامر فايلر تكلف الأهلي 100 مليون جنيه بسبب رمضان صبحي
الأهلى يحتفل بالدورى.. ويعرض على "فايلر" ضم حسام حسن