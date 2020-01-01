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مؤمن زكريا: محمد صلاح عرض علي العلاج في ثلاث دول على نفقته الخاصة

04:35 ص | الجمعة 11 أكتوبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
مؤمن زكريا: محمد صلاح عرض علي العلاج في ثلاث دول على نفقته الخاصة

مؤمن زكريا لاعب الأهلي

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كشف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن حالته الصحية وتفاصيل علاجه في ألمانيا خلال الفترة الماضية. 

وقال "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن عاد من ألمانيا منذ 4 أيام، وخضع لفحوصات طبية بألمانيا، وستظهر النتائج خلال أسبوع، مشيرا إلى أنه نتائج الفحوصات هي التي ستحدد فترة العلاج سواء في مصر أو العودة لألمانيا من جديد. 

وأشار إلى أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي دائم التواصل به خلال تواجده في ألمانيا للاطمئنان على حالته، موضحا أنه عرض عليه العلاج في ثلاث دول خارجية سواء في ألمانيا أو إنجلترا أو أمريكا على نفقته الخاصة.

مؤمن زكريا يشكر محمود الخطيب على دعمه 

ووجه اللاعب الشكر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب على الدعم الكامل الذي قدمه للاعب، متابعا: "ما يفعله الخطيب معي ليس غريبا على أبناء الأهلي نهائيا، قالي لو في علاج تاني قولي وملكش دعوة بأي حاجة". 

واختتم تصريحاته موجها الشكر لكل اللاعبين وجماهير مصر والدول العربية التي ساندته ودعمته خلال الفترة الماضية: "كل الأندية اللي لعبت فيها الناس كلها بتكلمني وبتطمن عليا، حب الناس ده أهم حاجة والله كسبتها". 

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