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وليد عبد اللطيف يعتذر لرئيس الزمالك بسبب "إشادته بالخطيب"

01:37 ص | السبت 12 أكتوبر 2019
كتب: رامي مصطفى
وليد عبد اللطيف يعتذر لرئيس الزمالك بسبب "إشادته بالخطيب"

وليد عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق

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قدم وليد عبد اللطيف نجم فريق نادي الزمالك السابق، اعتذارًا إلى رئيس نادي الزمالك، بسبب إشادته سابقًا برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وكان وليد عبد اللطيف، قد ظهر في إحدى حلقات برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، ليمتدح رئيس الأهلي محمود الخطيب، واصفًا إياه بأنه قيمة كبيرة جدًا بالنسبة للكرة المصرية.

تصريحًا أغضب رئيس الزمالك بشدة، ليخرج في البرنامج نفسه يوم الأربعاء السابق، موجهًا هجومًا شديد اللهجة إلى وليد عبد اللطيف، مبديًا إندهاشه من إشادة الأخير برئيس الأهلي.

وقال رئيس الزمالك لـ"عبد اللطيف": "يا أستاذ يا محترم انت عمرك شوفتهم قالوا عن رئيس الزمالك ده قيمة كبيرة، لو مبتعرفش تتكلم متطلعش تاني، رئيس الأهلي اللي اشتكاني في كل مكان في مصر تطلع تمدح فيه". 

وفي أول ظهور لوليد عبد اللطيف من خلال حلقة اليوم، استغل الفرصة حتى يتقدم باعتذاره إلى رئيس الزمالك، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد إزعاجه أو مضايقته.

وقال عبد اللطيف أثناء اعتذاره: "أنا بعتذر جدًا لرئيس الزمالك بسبب إني شكرت في رئيس الأهلي قبل كدة، أنا وجدت إن عنده حق وأسباب غضبه صحيحة".

وليد عبد اللطيف: "مكانش ينفع أشيد برئيس الأهلي"

وأضاف: "هو سألني لما انتقدني هو في حد في قناة أو مجلة الأهلي بيقول كلمة حلوة في حقي، وأنا بقوله لأ ماحدش بيعمل كدة في الأهلي عشان كدة مكانش ينفع إني أشيد بحد في الأهلي".

وتابع: "طالما في النادي الأهلي مابيتكلموش كويس عن رئيس النادي اللي أنا بنتمي ليه، إذًا في المقابل مكانش يصح إني أتكلم كويس عن حد في الأهلي".

واختتم: "أنا كنت في مكتب رئيس الزمالك النهاردة واعتذرتله وهو تقبل اعتذاري لأن قلبه أبيض، لكني وجدت إني طالما ضايقته على الهوا لازم اعتذرله على الهوا".

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