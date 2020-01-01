اتحاد الكرة يقترب من تطبيق الـ"VAR" في الدوري المصري

اقتربت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة من التعاقد مع شركة اسبانية، لتطبيق تقنية الفيديو خلال مباريات الدوري الممتاز بنظام الإيجار لمدة موسم.

وقدمت الشركة عرضا لتطبيق التقنية في 360 مباراة مقابل مليون يورو، ويوجد لها مكتب في مصر، مما يسهل من إنهاء الإجراءات وكذلك التواصل معها حال حدوث أي أزمات.

واستقر اتحاد الكرة على بداية تدريب الحكام، على هذه التقنية بداية من شهر نوفمبر المقبل.

الغندور تولى رئاسة لجنة الحكام

جدير بالذكر أن جمال الغندور أوضح حقيقة عن ما تردد بشأن حضور الحكام الثلاثة أمين عمر وجهاد جريشة ومحمد الحنفي احتفالية الأهلي للتتويج بالدوري، مؤكدا أنه تواصل مع الحكام الثلاثة وتأكد من عدم حضورهم الاحتفالية، وطالب بتحري الدقة قبل اتهام الحكام المصريين بمثل هذه الأفعال، وأن أفراد منظومة التحكيم وخبراتهم وحكمتهم تجعلهم يبتعدوا عن هذه الشبهات.