أحدث الأخبار

أخر الأخبار

تقارير: برشلونة يدرس تجديد عقد ميسي واستمراره حتى عامه الـ42

ما بين نصيحة جروس ومعادلة رقم جوزيه.. فايلر يبحث عن المجد أمام الزمالك

أزمة في استقدام طاقم أوروبي لمباراة القمة.. والغندور يكشف السبب

رمزي: لن أعود للعمل في الزمالك وخالد جلال تعرض للظلم

اتحاد الكرة يقترب من تطبيق الـ"VAR" في الدوري المصري

03:02 م | السبت 12 أكتوبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
اتحاد الكرة يقترب من تطبيق الـ"VAR" في الدوري المصري

حكم الفيديو

أخبار متعلقة

اقتربت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة من التعاقد مع شركة اسبانية، لتطبيق تقنية الفيديو خلال مباريات الدوري الممتاز بنظام الإيجار لمدة موسم.

وقدمت الشركة عرضا لتطبيق التقنية في 360 مباراة مقابل مليون يورو، ويوجد لها مكتب في مصر، مما يسهل من إنهاء الإجراءات وكذلك التواصل معها حال حدوث أي أزمات.

واستقر اتحاد الكرة على بداية تدريب الحكام، على هذه التقنية بداية من شهر نوفمبر المقبل.

الغندور تولى رئاسة لجنة الحكام 

جدير بالذكر أن جمال الغندور أوضح حقيقة عن ما تردد بشأن حضور الحكام الثلاثة أمين عمر وجهاد جريشة ومحمد الحنفي احتفالية الأهلي للتتويج بالدوري، مؤكدا أنه تواصل مع الحكام الثلاثة وتأكد من عدم حضورهم الاحتفالية، وطالب بتحري الدقة قبل اتهام الحكام المصريين بمثل هذه الأفعال، وأن أفراد منظومة التحكيم وخبراتهم وحكمتهم تجعلهم يبتعدوا عن هذه الشبهات.

 

 

أخبار قد تعجبك

الزمالك يزيد من مغرياته لـ«كهربا» للعودة والتراجع عن اللعب للأهلى

استطلاع رأى

  • الدنمارك

    الدنمارك

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • سويسرا

    سويسرا

  • جزر فاروه

    جزر فاروه

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • رومانيا

    رومانيا

  • البوسنة والهرسك

    البوسنة والهرسك

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • فنلندا

    فنلندا

  • ليشتنشتاين

    ليشتنشتاين

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • ارمينيا

    ارمينيا

  • ايطاليا

    ايطاليا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • اليونان

    اليونان

  • مالطة

    مالطة

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • السويد

    السويد

  • النرويج

    النرويج

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • اسبانيا

    اسبانيا

  • الساحل

    الساحل

  • 0

    :

    0

    04:50 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • العربي

    العربي

  • برقان

    برقان

  • 0

    :

    0

    04:50 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • التضامن

    التضامن

  • خيطان

    خيطان

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • السالمية

    السالمية

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • الفجيرة‎

    الفجيرة‎

  • 0

    :

    0

    04:15 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • عجمان

    عجمان

  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

  • 0

    :

    0

    04:15 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • الظفراء

    الظفراء

  • الشارقة

    الشارقة

  • 0

    :

    0

    06:45 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • الوصل

    الوصل

  • تونس

    تونس

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • الكاميرون

    الكاميرون

  • جورجيا

    جورجيا

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • إيرلندا

    إيرلندا

الأكثر قراءة

الزمالك يتحرك لضم ثلاثي الأهلي "جمعة والسيد وحمدي" للرد على صفقة "كهربا"

وليد عبد اللطيف يعتذر لرئيس الزمالك بسبب "إشادته بالخطيب"

الأهلي يخطط لشراء رمضان صبحى نهائياً لغلق الباب أمام أستون فيلا
الأهلى يخطط لشراء رمضان صبحى نهائياً لغلق الباب أمام أستون فيلا