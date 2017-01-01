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3 لاعبين مهددين بالرحيل عن جنة الأهلي بسبب "كهربا"

04:08 م | السبت 12 أكتوبر 2019
كتب: أحمد البكري
3 لاعبين مهددين بالرحيل عن جنة الأهلي بسبب "كهربا"

كهربا لاعب أفيس البرتغالي الحالي والزمالك السابق

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اقترب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب أفيس البرتغالي الحالي والزمالك السابق، من الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتكثف القلعة الحمراء مجهوداتها خلال الفترة الحالية من أجل الحصول على خدمات كهربا لدعم خط هجوم الفريق في الدوري الثاني من الدوري.

في المقابل يهدد أتمام صفقة انتقال كهربا للنادي الأهلي 3 لاعبين في الخط الأمامي، بسبب تراجع مستواهم مع السويسري فايلر المدير الفني للفريق، وعدم الاعتماد عليهم بشكل كبير منذ قدومه.

ويملك كهربا من الإمكانيات ما تؤهلة للعب على كصانع ألعاب أو اللعب على الجناحين الأيمن أو الأيسر أو كمهاجم صريح، وهم ما يهدد فرص المشاركة لثلاث لاعبين.

في الوقت الذي يعتمد فيه فايلر على رمضان صحبي في مركز الجناج الأيسر وهو نفس مركز كهربا مما يؤدي إلى لجوء كهربا للمنافسة بقوة مع صبحي على هذا المركز، أو تغيير مركزه للابتعاد عن المنافسة مع واحد من ابرز لاعبي الأحمر منذ بداية الموسم الجاري.

"الوطن سبورت" يرصد في التقرير التالي أسماء المهددين من الرحيل عن جنة الأهلي: 

1- وليد أزارو

تراجع المستوى الفني لأزارو مهاجم الفريق خلال الفترة الماضية، حيث لم يكن له بصمة واضحة في المباريات الأخيرة للفريق الأحمر، وبات مصيرة داخل القلعة الحمراء مهدد، في حال وجود لاعب يجيد نفس مهامه في الفريق.

ويجيد كهربا اللعب كمهاجم وحيد، وقد لعب في هذا المركز من قبل مع المنتخب الوطني تحت قيادة الأرجنتيني كوبر في كأس الأمم الأفريقية 2017. 

2 - جيرالدو دا كوستا

لم يقدم اللاعب الأنجولي المستوى المطلوب منه منذ قدومه للفريق سواء مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق أو السويسري رينيه فايلر المدرب الحالي، وفي حال تواجد كهربا في يناير سيكون فرصه ضعيفة جدا بالبقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وابتعد جيرالدو بالفترات السابقة عن المشاركات بصفة أساسية، ولم ينجح في  كسب ثقة المدير رينيه فايلر المدرب الحالي.

3- أحمد الشيخ 

ستكون فرص أحمد الشيخ ضئيلة جدا، من المشاركة مع الأهلي بعد يناير المقبل في حالة التعاقد مع كهربا، خصوصا أن السويسري فايلر لا يعتمد عليه في التشكيل الأساسي، وتم استبعاده في أكثر من مباراة.

ومن المحتمل أن يرحل الشيخ عن النادي الأهلي في يناير خصوصا في وجود كهربا، بعدما حصل على فرصة المشاركة أساسيا في أول مباريات المدرب السويسري في القيادة الفنية للأهلي، لكن سرعان ما عاد إلى دكة البدلاء ومنها إلى خارج القائمة.

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