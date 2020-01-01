300 ألف جنيه وإيقاف عن المران.. عقوبات ثنائي المصري بفرمان من إيهاب جلال

قرر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة إيهاب جلال، خصم 250 ألف جنيه من محمود حمد لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك بعد طرده خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق أمس بنظيره فريق وادي دجلة مع إيقاف اللاعب عن التدريب مع الفريق الأول لمدة شهر.

كما قرر الجهاز الفني أيضاً خصم مبلغ 50 ألف جنيه من اللاعب أحمد عادل "ميسي" مع إيقاف اللاعب عن التدريب مع الفريق الأول لمدة شهر أيضاً، لعدم الالتزام بالتعليمات.

وكان الفريق البورسعيدي فاز على نظيره الجمارك، بستة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما مساء اليوم على الاستاد، وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد، بقيادة الدولي ميدو سلامة.

وتأتي تلك المباراة في إطار استعدادات الفريق البورسعيدي لمباراته بالجولة الرابعة من الدوري والتي يلتقي خلالها المصري بنظيره فريق مصر المقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة والنصف، مساء يوم الخميس الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري.

بينما تلقى الخسارة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم بأحد فنادق الإسماعيلية، انتهى الشوط الأول بتقدم فريق وادي دجلة بهدفين للاشيء سجلهما محمد هلال في الدقيقة العشرين من ركلة جزاء ومحمد عبد العاطي في الدقيقة الخامسة والثلاثين، فيما سجل أحمد شوشة هدف المصري الوحيد في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني من تسديدة صاروخية.

بدأت المباراة متوسطة المستوى واستطاع المصري فرض سيطرته من البداية وأضاع العديد من الفرص وكاد أن يحرز أول أهدافه في الدقيقة 11 عن طريق أحمد شوشة من رأسية صاروخية ارتطمت بالعارضة، وفي الدقيقة 30 طرد حكم المباراة محمود حمد بعد تدخل عنيف في كرة مشتركة مع لاعب وادي دجلة.