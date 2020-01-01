مدرب جينيراسيون: ما حدث من الزمالك مهزلة.. وسنسقطهم من جديد أمام أعين جماهيرهم

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المدير الفني لنادي جينيراسيون
يري دجيبى فال، المدير الفنى لفريق جينيراسيون السنغالى، أن فريقه هو الأقرب للتأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب نادي الزمالك، وذلك قبل مباراة كلا الفريقين المرتقبة يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري في إياب دور الـ32 من البطولة الأفريقية الكبيرة.
وقال فال، في حوار لـ"الوطن"، إن كل ما حدث من جانب الزمالك قبل مواجهة إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا تجاهنا مهزلة حقيقية.
وتابع المدير الفني لنادي جينيراسيون حديثه، قائلا: "بكل تأكيد قادرون على تخطى عقبة الزمالك خلال المباراة المقبلة، وسوف نهزمهم من جديد أمام أعين جماهيرهم كما حدث فى مباراة الذهاب بالسنغال، وبالطبع نحن الطرف الأفضل ومباراة الذهاب شاهد على ذلك".
وأضاف "فال": "تحدثت مع اللاعبين بعد العودة إلى السنغال بعد أزمة إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا وقرار الاتحاد الأفريقي بإعادة المباراة على ضرورة التركيز على مباراة الزمالك بعيدا عن الأمور الإدارية الخاصة بـ"كاف" والنادى، وضرورة التركيز على مباراة الزمالك لأننا كنا واثقين من إعادة المباراة وهو ما حدث بالفعل من قِبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، والتركيز لا بد منه لأن الزمالك يحتاج للفوز ونعلم جيداً أنه بطل الكونفيدرالية العام الماضى، ويريد مواصلة حصد البطولات، ولكن هذا لا يقلقنا على الرغم من أننا نادٍ صغير أمام تاريخ الزمالك.
الجدير بالذكر أن الزمالك قد خسر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام جينيراسيون السنغالي بنتيجة 2-1.
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