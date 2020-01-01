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الأهلي: كهربا لم يوقع لنا.. وسنخاطب ناديه البرتغالي إذا احتجناه

12:36 ص | الأحد 13 أكتوبر 2019
كتب: محمد محجوب
الأهلي: كهربا لم يوقع لنا.. وسنخاطب ناديه البرتغالي إذا احتجناه

كهربا

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أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن كل ما يُقال حول توقيع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب أفيس البرتغالي للقلعة الحمراء ليس له أساس من الصحة.

وقال أمير توفيق، في ضيافة أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون": "لم نتحدث نهائيًَا مع كهربا نهائيًا، ولم يوقع للقلعة الحمراء".

وتابع: "كل ما تم تداوله مجرد إجتهادات، كهربا لاعب كويس ومحترم، بس مفيش أي حوار حصل بينا، وتدخلنا لانتقاله لناديه البرتغالي ليس له أي أساس من الصحة".

وأكمل "أمير" حديثه مؤكدًا: "لو احنا محتاجين كهربا هنتكلم مع ناديه البرتغالي، الناس مش هتصدقني بس ده الواقع". 

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ عامًا، انتقل إلى صفوف فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي، في الانتقالات الشتوية الماضية، بعد إثبات إنتهاء عقده مع الزمالك على حد قوله، وعلى الجانب الأخر أكد النادي الأبيض أن "كهربا" لا يزال على ذمة النادي، وأرسل مجلس القلعى البيصاء للاتحاد الدولي كل ما يثبت ذلك لحفظ حقوقه كاملة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أرسل للنادي البرتغالي البطاقة الدولية المؤقتة للاعب، لكي يشارك مع الفريق في المباريات لحين إنتهاء أزمته مع الزمالك. 

الزمالك يغري كهربا 

وفي سياق متصل، جدد نادى الزمالك محاولاته مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لإقناعه بالعودة لناديه مرة أخرى، والتراجع عن اللعب للأهلى، وقدم مجلس إدارة القلعة البيضاء، عن طريق أحمد مرتضى، العديد من المغريات المادية للاعب؛ منها تعديل عقده مادياً بالشكل الذى يرضيه، وتقديره معنوياً، والتنازل عن الشكوى المقدمة ضده فى «فيفا» للعودة إلى ناديه.

ويسعى أحمد مرتضى جاهداً للحصول على موافقة اللاعب الذى رفض من قبل فكرة العودة لنادى الزمالك مهما كانت المغريات التى سيقدمها له النادى، مشدداً على أنه لن ينسى معاملة البعض له بالنادى وعدم تقديره مادياً لسنوات طويلة.

 

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