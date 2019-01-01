أحمد فتحي عن شارة قيادة المنتخب: الالتزام والتركيز على هدفنا أهم

تحدث أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الأول، عن شارة القيادة التي منحها الجهاز الفني له خلال الفترة المقبلة، بعد استدعائه من جديد، بعد غياب دام طويلًا، وبالتحديد منذ نهاية كأس العالم في روسيا 2018.

وقال أحمد فتحي في تصريحات لقناة :تايم سبورت، خلال مران المنتخب خلال المعسكر: "نخوض التدريبات بجدية تامة منذ بداية المعسكر، وإن شاء الله نسعى لبداية موفقة لنا وللجهاز الفني الجديد، وهي فترة من أجل الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم، وتحقيق المطلوب".

وتابع: "التركيز والالتزام هو هدفنا، ويجب على جميع اللاعبين التركيز للوصول للهدف المطلوب، نحن أخوه وبيننا حب كبير، لا يوجد ما يسمى بكابتن الفريق لا أحب هذه الفكرة، الأهم هو الإحترام المتبادل".

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته للمواجهة الودية التي ستجمعه مع منتخب بتسوانا، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

يُذكر أن "فتحي" صاحب الـ 34 عامًا، عاد للدفاع عن ألوان المنتخب الوطني بعد غياب دام لمدة 475 يومًا، وبالتحديد منذ مباراة السعودية الأخيرة بدور المجموعات في كأس العالم بروسيا، وغاب عن صفوف الفراعنة في أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، وفازت بها الجزائر على حساب السنغال.

البدري يمنح عواد الفرصة.. والسولية يخرج من القائمة للإصابة

حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر قرر ضم 22 لاعبًا لمباراة بتسوانا، حيث ضمت القائمة كلا من: "محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد".

ويدرس "البدري،" منح محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، الفرصة في مباراة بوتسوانا المقبلة.

وكان المنتخب اختتم معسكره على استاد القاهرة مساء أول أمس الجمعة، وخاض أمس السبت أول تدريباته على ملعب برج العرب حتى موعد للمباراة.

وفي سياق متصل، خرج من قائمة المنتخب المصري، عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، بسبب الإصابة، التي تعرض لها مؤخرًا في مباراة فريقه ضد أسوان بالدوري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا يوم 14 من شهر نوفمبر المقبل، في مستهل مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر في المباراة الثانية أمام جزر القمر، يوم 18 من الشهر نفسه، على ملعب الأخير.