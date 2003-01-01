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الأهلي يعلن قيمة صفقة حسين الشحات.. ليست 150 مليون جنيه

11:42 ص | الأحد 13 أكتوبر 2019
كتب: أحمد البكري
الأهلي يعلن قيمة صفقة حسين الشحات.. ليست 150 مليون جنيه

حسين الشحات لاعب الأهلي

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أعلن النادي الأهلي عن القيمة الحقيقية لصفقة انضمام حسين الشحات لاعب الأهلي في يناير الماضي من أجل دعم صفوف الفريق، قادما من العين الإماراتي.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية أن قيمة الصفقة 5 مليون دولار، أي ما يقرب من 80 مليون جنيه، وليس جميع الأحاديث التي دارت عن أن قيمة الصفقة 150 مليون جنيه غير حقيقية على الإطلاق.

وأضاف أمير توفيق: "الشحات تنازل عن رقم كبير للأهلي، ووفر علينا بعض الأمور المالية، وهو ما جعلنا نتمسك به بسبب رغبته في القدوم للأهلي، خصوصا أن اللاعب عُرض عليه أرقاما كبيرة من منافسي الأهلي قبل الانضمام لنا، لكن هو رفض كل هذه العروض".

وانضم حسين الشحات إلى الأهلي الموسم الماضي، وظهر بمستوى متواضع جدا مع الفريق، مما أدى إلى مهاجمة الجماهير لمجلس القلعة الحمراء بسبب تواضع مستواه رغم أن الأورجوايانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى السابق، أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية.

وأبدى لاسارتى ترحيبه بتواجد اللاعب، ووصفه بأنه إحدى الصفقات المهمة التى أبرمتها لجنة التعاقدات فى الميركاتو الشتوى، ولكن لم يقدم اللاعب المطلوب، حيث لعب 26 مباراة الموسم الماضي سجل 6 أهداف وصنع 4 فقط.

ومع تولى السويسري فايلر المهمة الفنية خلفا لاسارتي تغير مستوى اللاعب وأرتقى إلى الأمام، حيث لعب حتى الآن 4 مباريات بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدفين.

وكان أول تصريح للشحات بعد توقعه للأهلي أنه يعشق القلعة الحمراء منذ طفولته، ولم ينظر إلى أي ماديات للانضمام للأحمر، موضحا أنه رفض مناقشة عروض أخرى تلقاها سواء في السعودية أو الصين للعب للأهلي.

 

 

 

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