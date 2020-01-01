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عاجل..إصابة جيرالدو وصالح في مران الأهلي اليوم

06:21 م | الأحد 13 أكتوبر 2019
كتب: أحمد خالد
عاجل..إصابة جيرالدو وصالح في مران الأهلي اليوم

جيرالدو وصالح جمعة

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تعرض الثنائي جيرالدو وصالح جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في القمة.

وجاءت إصابة جيرالدو بعد تدخل محمد محمود قبل أن يستكمل المران بعد تدخل الطبيب، بينما سقط صالح جمعة مصابا بعد تدخل وليد سليمان ولم يستكمل صالح المران إلا بعد أن احتسب له فايلر ضربة جزاء خلال تقسيمة الفريق.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.

غدا.. الأهلي يواجه الإعلاميين وديا استعدادا للزمالك

ويواجه النادي الأهلي، غدا الإثنين، فريق الإعلاميين وديا، وذلك في إطار تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراة ودية أمام بوتسوانا غدا على استاد برج العرب بالإسكندرية، فيما يخوض المنتخب الأولمبي اليوم تجربته الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

فايلر يتسلم تقريرًا طبيًا عن الثلاثي المصاب في الأهلي قبل القمة

يتسلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقرير طبيا شاملا عن لاعبي الفريق المصابين؛ للوقوف على حالتهم وموعد عودتهم للمشاركة في المران الجماعي بشكل تدريجي.

وتضم قائمة المصابين كلا من مروان محسن ومحمود متولي وكريم نيدفيد، حيث كان مروان محسن أجرى مؤخرًا جراحة في وجهه في حين يعاني محمود متولي من الإصابة في العضلة الخلفية وينفذ كريم نيدفيد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.

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