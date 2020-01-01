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شوط أول.. رمضان صبحي يتقدم للمنتخب الأوليمبي في ودية جنوب أفريقيا

09:07 م | الأحد 13 أكتوبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
شوط أول.. رمضان صبحي يتقدم للمنتخب الأوليمبي في ودية جنوب أفريقيا

منتخب مصر الأولمبي

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نجح المنتخب الوطني الأولمبي في إنهاء الشوط الأول من عمر مباراته أمام جنوب أفريقيا الودية بالتقدم بهدف دون رد عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي تجمع بين المنتخبين وديًا، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من الثامن وحتى الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاء الهدف، بعدما تحصل رمضان صبحي، على ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء، عقب عرقلته من قبل مدافع جنوب أفريقيا، ليُسجل "صبحي"، أول أهداف منتخب مصر الأوليمبي بمرمى جنوب أفريقيا.

وفي الدقيقة 16 تلاعب باكا ماني لاعب جنوب إفريقيا بدفاع مصر لكنه سدد ضعيفة في يد محمد صبحي.

وتصدى محمد صبحي حارس الزمالك والمنتخب الوطني لتسديدة خطيرة من لاعب جنوب أفريقيا في الدقيقة 39.

تعرف على تشكيل المنتخب الأولمبي في مواجهة جنوب أفريقيا

وبدأ شوقي غريب المباراة بتشكيل مكون من:

محمد صبحي في حراسة المرمى.

أسامة جلال، ومحمد عبدالسلام، ومحمد صادق، وأحمد فتوح في خط الوسط.

أكرم توفيق، وعمار حمدي، ورمضان صبحي، وعبدالرحمن مجدي في خط الوسط.

مصطفى محمد، وصلاح محسن في خط الهجوم.

وتعد تلك هي المواجهة الودية الثانية، التي يخوضها المنتخب الأوليمبي أمام نظيره الجنوب أفريقي، وذلك عقب الودية الأولى التي جمعت المنتخبين، والتي انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وطالب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لاعبيه بضبط النفس، وعدم الاعتراض على قرارات التحكيم خلال ودية جنوب أفريقيا الثانية، حتى لا يتكرر سيناريو الودية الأولى، والتي شهدت أحداثاً درامية بكل المقاييس كان بدايتها طرد محمد صادق، لاعب منتخب مصر، وبعدها تعرض لاعبين من جنوب أفريقيا للطرد أحدهما باكامانى لاعب الأهلى السابق، واحتسب حكم اللقاء محمد معروف ركلتى جزاء لمنتخب جنوب أفريقيا، سجل من خلالها الفريق المنافس هدف التعادل، فيما أهدر صغار "البافانا بافانا" الركلة الثانية.

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