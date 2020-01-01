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عاجل.. بالفيديو.. إصابة رمضان صبحي مع المنتخب الأوليمبي قبل مباراة القمة

10:41 م | الأحد 13 أكتوبر 2019
كتب: أحمد موسى
عاجل.. بالفيديو.. إصابة رمضان صبحي مع المنتخب الأوليمبي قبل مباراة القمة

المنتخب الأوليمبي

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خرج رمضان صبحي لاعب المنتخب الأوليمبي مصابا خلال مباراة منتخب جنوب أفريقيا الودية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

واستبدل شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي رمضان صبحي وحل بدلا منه ناصر منسي في الدقيقة 83، ليذهب لاعب الأهلي لطبيب المنتخب من أجل الاطمئنان على قدمه.

وبث رمضان صبحي الخوف لدى جماهير الأهلي بعد إصابته، في ظل استعداد المارد الأحمر لملاقاة الزمالك بالجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري يوم السبت المقبل.

وقبل نهاية المباراة، طمئن شوقي غريب جماهير الكرة المصرية على حالة رمضان صبحي، مؤكدا أن إصابته خفيفة.

 

ونجح منتخب مصر الأوليمبي في الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد عن طريق رمضان صبحي في المباراة التي جمعت بين المنتخبين وديًا، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من الثامن وحتى الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاء الهدف، بعدما تحصل رمضان صبحي، على ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء، عقب عرقلته من قبل مدافع جنوب أفريقيا، ليُسجل "صبحي"، أول أهداف منتخب مصر الأوليمبي بمرمى جنوب أفريقيا.

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