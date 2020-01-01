مباشر لحظة بلحظة.. مصر 0 × 0 بوتسوانا.. نهاية الشوط الأول

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة منتخب مصر وبوتسوانا الودية استعدادا لمنافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

أحداث المباراة:

ق45 نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق40 صمود معتاد من المنتخب البوتسواني أمام الطوفان الهجومي للفراعنة.

ق35 السعيد ينفذ ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها حارس بوتسوانا.

ق30 حسين الشحات يتبادل الكرة مع كوكا، قبل أن يسدد الكرة بجوار القائم الأيسر لحارس بوتسوانا.

ق26 حصار مصري لمنتخب بوتسوانا، ولكن الضيوف يغلقون المساحات على مهاجمي الفراعنة بشكل جيد.

ق19 عبدالله السعيد يرسل تمريرة مميزة لمحمود حسن تريزيجيه، والأخير يضعها في يد حارس مرمى بوتسوانا.

ق17 حسين الشحات يوغل من الجانب الأيمن ويرسل عرضية على رأس كوكا والذي يضعها بجوار القائم الأيسر لحارس بوتسوانا.

ق15 تسديدة عشوائية من أحمد حجازي تأتي بعيدة عن مرمى بوتسوانا.

ق13 تسديدة قوية من كوكا بعد جمل فنية مميزة من لاعبي الفراعنة يتصدى لها حارس بوتسوانا.

ق8 تسديدة بعيدة عن مرمى بوتسوانا عن طريق عبدالله السعيد.

ق5 استحواذ نسبي للاعبي المنتخب المصري ولكن دون خطورة على مرمى بوتسوانا.

انطلاق المباراة بصافرة الحكم إبراهيم نور الدين

ويعد اللقاء هو الأول للمدير الفني حسام البدري مع منتخب مصر، بعد الإطاحة بخافيير أجيري، عقب خروج مصر من بطولة أمم أفريقيا والتي أقيمت في مصر.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة أمام بوتسوانا في المباراة، التي تجمعهما على ملعب برج العرب في اللقاء الودي، الذي يجمعهما استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: تريزيجيه، أحمد حسن كوكا، حسين الشحات.

وفي سياق متصل، طلب الجهاز الفني لمنتخب بوتسوانا الاكتفاء بإجراء 4 تبديلات فقط خلال مباراته الودية مع الفراعنة، بعد علمه برغبة حسام البدري، في إجراء 6 تبديلات من أجل التعرف على المستوى الحقيقي لكل اللاعبين وإعطاء الفرصة لأكبر عدد للوقوف على بعض النقاط، لاتخاذ قراراته في المرحلة المقبلة استعدادًا لمواجهة منتخب كينيا في أولى ارتباطاته الرسمية.

وتشهد ودية اليوم، الظهور الأول للمنتخب مع الجهاز الفنى الجديد، الذي يضم حسام البدري على رأس القيادة الفنية ويعاونه طارق مصطفى وأحمد أيوب بمنصب المدرب العام وسيد معوض بمنصب المدرب المساعد وأيمن طاهر بمنصب مدرب حراس المرمى.

وتترقب الجماهير الشكل الجديد للمنتخب مع الجهاز الفنى الجديد، وعقد محمد بركات مدير المنتخب جلسة مع اللاعبين تحدث عن أهمية خوض لقاء بوتسوانا بمنتهى القوة وتحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف، خاصة أن تلك المباراة تعد أيضاً الظهور الأول للفراعنة منذ إخفاق الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، التى ودع المنتخب منافساتها مبكراً عقب الخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا بدور الستة عشر.