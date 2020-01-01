بالصور.. التعادل السلبي عنوان الشوط الأول من مباراة مصر وبوتسوانا

انتهى الشوط الأول من المواجهة الودية، التي تجمع منتخبي مصر وبوتسوانا حاليًا، على ملعب برج العرب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ المنتخب الوطني المباراة بسيطرة كبيرة، وذلك سط تكتل دفاعي من جانب لاعبي المنتخب البوتسواني دون خطورة تذكر من جانب الفريق الضيف على الفراعنة.

وفي الدقيقة 13، سدد مهاجم المنتخب الوطني أحمد حسن كوكا كرة قوية، وذلك بعد عدة جمل فنية مميزة من لاعبي الفراعنة تصدى لها حارس بوتسوانا ببراعة.

وكانت أخطر فرص تلك المواجهة في الدقيقة 17، وذلك بعدما توغل حسين الشحات من الجانب الأيمن، ليرسل عرضية على رأس أحمد حسن "كوكا"، الذي وضعها بجوار القائم الأيسر لحارس بوتسوانا.

وفي الدقيقة 19، تمريرة رائعة من عبد الله السعيد إلى تريزيجه داخل منطقة الجزاء جهة اليسار والمنفرد بالمرمى تماما، ولكنه صوب كرة أمسك بها حارس مرمى بوتسوانا من الزاوية اليمنى له.

في الدقيقة 31، كرات متبادلة بين حسين الشحات وعبد الله السعيد انتهت بتصويبة قوية من حسين الشحات مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

الشحات وكوكا يقودان مصر أمام بوتسوانا

وجاء تشكيل المنتخب الوطني، الذي أعلنه حسام البدري المدير الفني للفريق، أمام بوتسوانا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: تريزيجيه، أحمد حسن كوكا، حسين الشحات.

يذكر أن تلك المواجهة تأتي ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2021.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره كينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل.

ويتواجد الفراعنة في المجموعة التي تضم منتخبات كينيا، توجو، وجزر القمر.