75 دقيقة.. بالفيديو.. منتخب مصر يواصل تقدمه على بوتسوانا بهدف نظيف

مرت 75 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة الودية، التي تجمع حاليًا منتخبي مصر وبوتسوانا، ولا يزال المنتخب الوطني متقدمًا بهدف نظيف على الفريق الضيف.

وأحزر هدف المنتخب الوطني اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة 73.

وواصل المنتخب الوطني هجماته الخطيرة على مرمى المنتخب البوتسواني، لكن دون تغيير في نتيجة اللقاء.

وفي الدقيقة 62، أجرى المنتخب الوطني ثالث تغييراته بنزول الحارس محمد عواد بدلًا من محمد الشناوي.

في الدقيقة 65، سدد حسين الشحات كرة صاروخية من على حدود منطقة جزاء بوتسوانا من ركلة حرة مباشرة، لكن حارس مرمى الفريق الخصم تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 67، كرة عرضية من أحمد فتحي من جهة اليمين قابلها كوكا برأسية من على القائم القريب مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 69، أجرى المنتخب الوطني رابع تغييراته بنزول حسام حسن محل أحمد حسن "كوكا".

حمدي فتحي يُحرز أول أهداف منتخب مصر في مرمى بوتسوانا

وفي الدقيقة 73، نجح حمدي فتحي في افتتاح أول أهداف اللقاء، وذلك بعدما مرر مدافع الفراعنة محمود علاء تمريرة رائعة من الجانب الأيمن وصلت إلى حمدي فتحي، داخل منطقة الجزاء ولم يتوانى في تسديدها بشباك الضيوف.

ودخل المنتخب الوطني تلك المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: تريزيجيه، أحمد حسن كوكا، حسين الشحات.