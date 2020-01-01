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برج العرب يقترب من إنقاذ قمة الأهلي والزمالك

01:38 م | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
برج العرب يقترب من إنقاذ قمة الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

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كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أنه تم إرسال خطاب للأمن باختيار برج العرب لاستضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها يوم السبت المقبل بالجولة الرابعة للدوري، وبحضور جماهيرى بواقع 5 آلاف لكل نادٍ، إلا أن الأمن لم يرد حتى الآن.

وقال المصدر: "طلبنا إقامة المباراة في برج العرب بعد موافقة الأهلي والزمالك وفي انتظار موافقة الجهات الأمنية حتى يتم تحديد مصير اللقاء بشكل نهائي".

وترددت أنباء عن رفض الأمن إقامة مباراة القمة باستاد القاهرة كما كان محددا لها بحضور الجمهور، ومن ثم اقترح مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب، حتى يقام في موعده وينقذه من شبح التأجيل.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بصريد 9 نقاط، فيما يحل الزمالك بالمركز الرابع برصيد 7 نقاط.

وكان محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أكد أن إدارة النادي الأحمر لم تتلق أي خطابات رسمية حتى الآن تفيد بنقل مباراته أمام الزمالك، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز إلى ملعب "برج العرب".

وأضاف مرجان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أن إدارة النادي لم تتلق أي خطابات رسمية حتى الآن من الاتحاد المصري لكرة القدم تفيد بنقل مواجهة الزمالك إلى ملعب برج العرب.

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