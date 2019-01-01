عاجل.. الزمالك يواجه المقاولون بدلًا من الأهلي السبت المقبل

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز، كما تم تأجيل مباراة ذئاب الجبل بالجولة الرابعة أمام أسوان.

وقال اتحاد الكرة خلال بيانه: "تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة".

وتابع: "تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي بستاد السلام".

تأجيل القمة لأجل غير مسمى

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن رسميًا، عن تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، لأجل غير مسمى وفقًا لتعليمات أمنية.

وكتب الاتحاد المصري في بيانه: "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق".

رئيس سموحة يطلب تأجيل الأسبوع الرابع بالكامل

وفي سياق متصل، علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وقال فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المفروض أن تعلن اللجنة الخماسية التي تدير مسابقة الدوري العام لكرة القدم تأجيل الإسبوع الرابع بالكامل".

وتابع: "لإتاحة الفرصة لجميع الفرق وإقرار مبدء عدالة المنافسة".