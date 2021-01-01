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بركات عن خلاف جهاز المنتخب مع محمد صلاح: "هري" ونتواصل معه باستمرار

04:08 ص | الأربعاء 16 أكتوبر 2019
كتب: محمد محجوب
بركات عن خلاف جهاز المنتخب مع محمد صلاح: "هري" ونتواصل معه باستمرار

محمد صلاح

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أكد محمد بركات للمنتخب الوطني الأول، أن العلاقة بين الجهاز الفني ومحمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، على ما يرام منذ اليوم الأول لتولي الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري.

وكان حسام البدري قرر إراحة "صلاح" من معسكر المنتخب الماضي، لمواجهة بتسوانا، لإعطاءه فترة راحة بسبب ضغط المباريات الذي تعرض له اللاعب في الفترة الماضية رفقة ليفربول.

وقال محمد بركات، في مداخلة مع برنامج "اللعيب" على شاشة إم بي سي مصر، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: "العلاقة مع صلاح والجهاز الجديد على أفضل ما يكون، وفيه تواصل معه بإستمرار، ولا توجد أي مشكلة، وكل من يدعى أن العلاقة سيئة بيننا "هري" واحنا لا نسطيع إسكات ألسنة الناس".

وتابع: "متابعين صلاح من أول يوم لنا مع المنتخب، ومتابعين إصابته الأخيرة حتى اليوم، وكابتن حسام فضل إراحته من المعسكر الماضي، لأن بعد فترة الراحة الدولية سيشارك مع ليفربول في مباريات مهمة".

وأضاف: "معندناش أي مشكلة مع محمد صلاح، وسيكون أول لاعب في معسكر المنتخب بمعسكر نوفمبر إن شاء الله".

وحقق المنتخب الوطني انتصارًا باهتًا على بتسوانا، بهدف دون رد، سجله اللاعب حمدي فتحي، يوم الإثنين الماضي، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

المنتخب يستعد لتصفيات أفريقيا بمعسكر نوفمبر

ومن المنتظر أن يقام معسكر أخير للمنتخب الوطني الأول، وذلك استعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تسضيفها الكاميرون.

ويبدأ منتخب الفراعنة التصفيات أمام كينيا يوم 15 نوفمبر، ثم جزر القمر يوم 19 من نفس الشهر. 

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