فايلر يبدي استيائه بسبب تأجيل القمة.. مؤشر سيئ للدوري المصري

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن استيائه من تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي كان مقررا لها السبت المقبل، إلى أجل غير مسمى.

وقال مصدر بالأهلي لـ"الوطن سبورت"، إن فايلر أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، باستيائه من القرار، كونه يربك حساباته خاصة وأن الفريق طوال الفترة الماضية استعد لمواجهة الزمالك بقوة، كما أن يعد مؤشرا غير جيد بشأن انتظام المسابقة.

تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وأعلن اتحاد الكرة المصري، بشكل رسمي مساء أمس، عن تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في مسابقة الدوري، وفقًا لتعليمات أمنية.

وكشفت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع "فيس بوك" عن تأجيل لقاء القمة، على أن يتغير موعده من السبت إلى يوم آخر يحدد لاحقًا، على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن.