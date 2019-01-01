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عاجل| المقاولون يوافق على مواجهة الزمالك السبت المقبل

11:11 ص | الخميس 17 أكتوبر 2019
كتب: أحمد البكري
عاجل| المقاولون يوافق على مواجهة الزمالك السبت المقبل

فريق المقاولون

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تراجع نادي المقاولون العرب عن قرار عدم اللعب أمام الزمالك، بعد غد السبت، على ملعب السلام، ضمن مباريات الدوري الممتاز، في المباراة المقدمة من الأسبوع الخامس، بدلا من لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

وأكد مصدر داخل المقاولون لـ"الوطن سبورت"، أن النادي تراجع عن عدم خوض مباراة الزمالك يوم السبت، وتراجع أيضا عن الانسحاب من الدوري، حفاظا على أن يسير الدوري، موضحا أن النادي يحترم قرارات اتحاد الكرة.

وأوضح المصدر أن المقاولون جاهز لمواجهة الزمالك كاملا العدد، متمنيا أن يحقق ذئاب الجبل مفاجأة بتحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط.

المقاولون يخاطب اتحاد الكرة رسميا

وكان المقاولون أرسل خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يعترض فيه على موعد مباراته بعد غد السبت فى الدورى أمام الزمالك، وتضمن الخطاب: "تغيير مواعيد المباريات أو تبديلها فى الجدول لأى ظروف طارئة يجب أن يكون بالاتفاق مع الأندية قبل صدور القرار"

في المقابل أعلن رئيس الزمالك أمس رفضه خوض مباراة المقاولون العرب السبت أيضا.

وكان مقررًا أن يلتقي المقاولون أمام أسوان في الجولة الرابعة، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لدواعي أمنية، وخوض المقاولون لمباراة الجولة المقبلة أمام الزمالك بدلاً من أسوان.

 

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