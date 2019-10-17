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فايلر لـ صلاح محسن بعد طلب المشاركة: لا تكررها.. تدرب ولا تتدخل في عملي

01:09 م | الخميس 17 أكتوبر 2019
كتب: أحمد خالد
فايلر لـ صلاح محسن بعد طلب المشاركة: لا تكررها.. تدرب ولا تتدخل في عملي

صلاح محسن لاعب الأهلي

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 طلب صلاح محسن، مهاجم الأهلي، من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، منحه فرصة المشاركة بشكل أساسي من بداية المبارايات كباقي زملائه.

وقال مصدر لـ"الوطن سبورت"، إن محسن أكد لفايلر رغبته في المشاركة من أجل الدخول في حسابات حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، قبل بدأ خوض تصفيات كأس أمم إفريقيا، خاصة أنه لديه الكثير لتقديمه الى الأهلي ومنتخب مصر.

ومن ناحيته، طال فايلر مهاجم الأهلي بضرورة الاجتهاد في التدريبات وعدم طلب المشاركة مجددا، وكونه المدير الفني للفريق فهو يرى مصلحة الفريق أكثر منه.

المنتخب الأولمبي يبعد صلاح محسن عن حسابات البدري

ومن الناحية الأخرى، أشاد فايلر بقدرات صلاح محسن مؤكدا له أن مشاركته مسألة وقت، وسيدفع به في الوقت المناسب من أجل الظهور بشكل قوي.

واستبعد صلاح محسن من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، خلال معسكر أكتوبر الجاري، والذي خاض خلاله ودية أمام بوتسوانا، بسبب انضمام مهاج الأهلي لقائمة شوقي غريب بالمنتخب الأولمبي.

 

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